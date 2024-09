Bralka Branka: »Zdi se mi nekorektno, da se plača prikriva«

Bralka Branka je z nami delila neljubo situacijo, na katero je naletela pri iskanju zaposlitve.

»Zdi se mi, da je v zadnjem času postalo praksa, da delodajalci na razgovoru vprašajo kandidata o pričakovani plači. Lani sem šla na dva razgovora, povedala, koliko želim, ampak imam občutek, da so pričakovali odgovor, da plača ni pomembna, en delodajalec je to celo rekel. Kasneje sem izvedela, da obe podjetji ponujata zelo nizke plače. Očitno upajo, da bi kandidat želel čim nižje plačilo ... Zdi se mi nekorektno, celo neprofesionalno, da se plača tako prikriva in prenaša neko dolžnost na iskalca zaposlitve.«

Bralka se sprašuje, ali je to nov trend ali je samo v določenih poklicih tako, da mora iskalec zaposlitve »sam sebe oceniti«.

Z Zavoda RS za zaposlovanje pojasnjujejo: »Po naših izkušnjah gre za dokaj običajno vprašanje delodajalca na zaposlitvenem razgovoru, s katerim se pogosto srečamo ne glede na poklic.« Zatrjujejo, da ne gre za nov trend.

Ta del razgovora je lahko občutljiv in stresen

»Na zaposlitvenih razgovorih je povsem običajno in pričakovano, da kandidat povpraša po pogojih dela, ki vključujejo tudi plačilo na delovnem mestu, to vprašanje že dolgo ni več tabu. To seveda ne pomeni, da ta del razgovora za kandidata ni še posebno občutljiv in stresen. Prav tako dodajamo, da gre za vprašanje, ki navadno ne sodi v uvod razgovora,« dodajajo.

Kandidat naj podjetje dobro razišče. FOTO: Jože Suhadolnik

»Delodajalci v zaposlitvenem razgovoru ne preverjajo le znanja, kompetenc, delovnih izkušenj kandidata, temveč so zelo pozorni tudi na osebnostne lastnosti in ujemanje kandidata z bodočim timom sodelavcev,« so pojasnili drugo plat. Pomembna je tudi kompatibilnost v pričakovanjih glede plačila in drugih pogojev dela.

Na zavodu menijo, da ne gre nujno za delodajalce, pri katerih so plače nizke, je pa to pri nekaterih možno.

»Če je posameznik visokokvalificiran in kompetenten ter kandidira na zahtevno delovno mesto, potem lahko tudi pričakuje, da bo za svoje delo ustrezno plačan,« dodajajo.

Pogoje raziščite vnaprej

Kandidatom predlagajo, naj dobro raziščejo pogoje dela pri delodajalcu, seveda na delovnem mestu, ki jih zanima – vključno s plačilom. »Prav tako mora iskalec zaposlitve razmisliti, kaj doprinese v podjetje in za kakšno plačilo je pripravljen sprejeti ponudbo delodajalca,« pojasnjujejo. »Tako bo lahko kandidat veliko lažje odgovoril na tovrstno vprašanje delodajalca.«

Navajajo dve tehniki, s katerima se kandidati lahko izognejo natančnemu odgovoru:

delodajalcu naj povedo pričakovan razpon plače,

navedejo dosedanjo plačo in dodajo, da iščejo zaposlitev v podobnih okvirih ali pa si želijo v tem pogledu napredovati, odvisno od posameznika.

»Obstaja tudi več drugih tehnik, od izogibanja odgovoru do zastavitve povratnega vprašanja delodajalcu,« pojasnjujejo, a opozarjajo, da ima »vsaka izmed teh dobre in slabe strani.« Menijo, da je najbolje, da je kandidat na razgovoru iskren in pripravljen tudi na takšna na vprašanja.