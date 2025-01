Bralec zgrožen na prve dni novega leta: Prvega je sesul, drugega zažgal (FOTO)

Okrog silvestrovega mnogi pozabijo na zdravo pamet in si dovolijo reči, ki si jih sicer ne bi. »Za zabavo,« se pogosto glasi razlog, ali pa: »Sprovocirali so me.« Pogosto je v igri tudi alkohol in takrat zavore še bolj in hitreje popustijo.

Če se v prvih dneh novega leta sprehodite po skorajda katerem koli večjem mestu, boste najbrž naleteli na zažgane zabojnike za odpadke in koše za smeti, najverjetneje je nekdo pač menil, da bi bilo vanje zabavno odvreči petardo ali raketo.

Gnev neznanega storilca je občutil tudi akumulator. FOTO: Bralec Darko

Na zažgan akumulator in povsem uničen parkomat je naletel tudi bralec Darko na poti v službo. »Delikventu sta bila v napoto parkomat in akumulator, prvega je sesul, drugega zažgal. Zakaj sta se mu tako zamerila, lahko samo ugibamo,« je v sporočilo še zapisal bralec in priložil fotografiji.

Na Policijski upravi Ljubljana so te dni obravnavali sedem primerov poškodovanja tuje stvari, niso pa (še) prejeli prijave o uničenju omenjenega parkomata, nam je sporočila tiskovna predstavnica Aleksandra Golec. Dodala je sicer, da v decembrskem času beležijo nekaj več poškodovanj s pirotehničnimi izdelki, da pa na splošno skupno število poškodovanj tujih stvari bistveno ne odstopa od drugih obdobij.

V morju električna skiroja

Objestneži so bili te dni na delu tudi na obali. V Semedeli je opazovalec v morju opazil dva električna skiroja in o tem obvestil tamkajšnje policiste, ki so ugotovili, da gre za skiroja, ki sta v mestu na voljo za izposojo. Storilce še iščejo. Prav tako policisti še iščejo neznance, ki so v Kopru pri Bonifiki poškodovali gradbeni zabojnik, v katerega so metali gasilne aparate, štiri so tudi izpraznili, za nameček pa zažgali še podstavek prometne signalizacije.

