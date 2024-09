Bralec Simon: Dopoldne se je na Viču odvijala prava drama

Bralec Simon nas je obvestil, da se je dopoldne na območju Viča v Ljubljani odvijala prava drama. Po njegovih besedah naj bi na križišču Tržaške ceste, Langusove in Jamove ulice civilni policijski avtomobil zasledoval avtomobil znamke Peugeot z italijanskimi registrskimi oznakami, v katerem naj bi bilo pet prebežnikov.

»Ko so potniki opazili policijsko vozilo, so štirje izmed njih izstopili iz avtomobila na Tržaški cesti in se razbežali v vse smeri. Voznik Peugeota je medtem pospešil in poskušal pobegniti policiji. Zavil je s Tržaške ceste na Langusovo ulico, nato pa na Jamovo cesto, kjer ga je civilno policijsko vozilo dohitelo. Policisti so vozilo stisnili ob rob cestišča in voznika onesposobili za nadaljnjo vožnjo,« še pripoveduje bralec.

Kaj se je zgodilo, smo preverili na ljubljanski policijski upravi. Kot so nam pojasnili, so okoli 11.30 policisti na območju Viča ustavili vozilo italijanskih registrskih oznak, iz katerega sta pred ustavitvijo pobegnila dva potnika, katerih identiteta še ni znana. Policisti zoper voznika vodijo postopek o prekršku zaradi neupoštevanja znaka modre luči in sirene ter neupoštevanja prometne signalizacije. Prav tako nadaljujejo z zbiranjem obvestil o vseh okoliščinah ravnanja voznika in potnikov.

