Bralec opazoval dogajanje na otroškem igrišču: Aroganca brez primere (FOTO)

»Slovenska aroganca brez primere. V soboto smo se z otroki odpravili na tivolsko igrišče v Ljubljani. Poleg velikega števila obiskovalcev me je presenetilo veliko število ljudi, ki so prosto sprehajali svoje pse po igrišču, čeprav oznake na vhodu na igrišče prepovedujejo vstop psom. V eni uri sem naštel najmanj pet takšnih sprehajalcev. Sodu pa je izbilo dno, ko sem videl, da je lastnik psa celo pustil, da je njegov ljubljenček na igrišču opravil malo potrebo. Nekdo drug je psa celo privezal za drog in se ukvarjal z drugimi ljudmi. Ali mesto ne premore kakšnega redarja, ki bi delal red nad nadutimi kršitelji, ker očitno nas prepričajo samo kazni,« je zapisal bralec Aleksander.

Na MOL so nam potrdili, da na otroških igriščih velja prepoved za pse, na kar opozarja tudi postavljena enotna tabla z več simboli, med katerimi je tudi tista s prepovedjo vstopa za pse. Na določenih tablah na javnih površinah je poleg oznake, da štirinožni ljubljenčki na otroško igrišče ne smejo, tudi znak, da morajo lastniki psov pobirati njihove iztrebke in da morajo biti psi na povodcu.

Da bi bili lastniki brez strahu pred zaskrbljenimi starši ali pred mestnimi redarji, ki prekrškarjem izrekajo tudi 200 evrske globe, na MOL poudarjajo, da se lahko kosmatinci podijo po mili volji in brez povodca v pasjih parkih. V Ljubljani jih je trenutno šest ograjenih prostorov, kjer lastniki lahko prosto spuščajo svoje pse, in sicer v družinskem parku Muste, ob Beblerjevem trgu, v Šmartinskem parku, v Kosezah, v Štepanjskem naselju in Severnem parku.

