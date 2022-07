Bralec na Bledu zasačil voditelje legendarnega šova: poglejte, s čim so se pripeljali

Pisali smo, da se je trio voditeljev, ki so zasloveli v BBC-jevi avtomobilski oddaji Top Gear, te dni ustavil v Sloveniji zaradi snemanja nove oddaje The Grand Tour. Obiskali so Planico, Bled, Veliko planino in Maribor s Pohorjem, kjer so snemali za novo sezono.

Jeremy Clarkson na Bledu. FOTO: Bralec Aleš

V svoj fotoobjektiv jih je ujel bralecin razkril, s kakšnimi avtomobili so se prevažali po Bledu.

Naši poznavalci avtomobilizma so prepoznali ta dva verjetno še nikoli videna avtomobila na slovenskih cestah. Oba sta ameriški znamki. Bela ekstravagantna limuzina je excalibur limousine, ki je bila v ZDA popularna v 70. letih, medtem ko gre pri rumenem avtomobilu za športnega chevroleta SSR, letnik 2003.

62-letni Jeremy Clarkson, zaščitni znak tega avtomobilističnega šova, je vozil limuzino, njegov kolega Richard Hammond pa chevroleta. James May se je stiskal v Crosleyjevem kabrioletu in na ovinkasti cesti nadvse užival.

