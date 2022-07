Deloma zadirčno, precej angleško, a po drugi strani zanimivo, nepredvidljivo in popularno je delo Jeremyja Clarksona, Richarda Hammonda, Jamesa Maya in televizijskega producenta Andyja Wilmana. Začeli so na BBC, tisti, ki imajo oktane v krvi, zagotovo niso zgrešili niti ene njihove oddaje Top Gear od leta 2002. Predvsem Clarkson ni brzdal jezika, konec marca 2015, po incidentu s producentom oddaje Oisinom Tymonom v enem od hotelov v Yorkshiru, je bil odpuščen iz BBC. Razlog? Producent ni poskrbel za primerno večerjo. Da bi Anglež podobno nergal nad obedi v Grand hotelu Toplice na Bledu, ni bil...