Bralec Marko: V krožišču dlje časa stoji avto in povzroča prometne zamaške (FOTO)

Bralec Marko je opazil, da je v velikem ljubljanskem krožišču dlje časa stal avto, in se vprašal, zakaj ga nihče ne odstrani. »Danes zjutraj je povzročil velike zamaške. Zanimivo je, da je bilo že včeraj vozilo označeno z znakom za zoženje ter usmerjevalnimi tablami. Zakaj ni prišla avtovleka in ga odpeljala v kratkem času? Vozilo je tam že več kot 12 ur in močno ovira promet,« je zapisal.

Za odgovor smo se obrnili na Dars, ki je za Slovenske novice sporočil, da je »navedeni krak krožišča Tomačevo v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo (DRSI). Zaporo je postavil koncesionar DRSI (Gorenjska gradbena družba d. d.), ki pa jo je danes tudi odstranil, saj je bilo odstranjeno tudi vozilo.«