Bralec iz Šiške se razburja: na parkirišču stojijo zapuščeni avtomobili, nihče nič ne stori

»V Šiški na ulici Na jami imajo nekateri nevesti lastniki že tedne ali celo mesece parkirane svoje odslužene jeklene konjičke in nihče ne ukrepa. Čeprav je parkiranje vsakodnevna loterija za tam živeče stanovalce, jim prostor dodatno jemljejo še zapuščeni avtomobili. Mestno redarstvo in LPT pa potem pišejo kazni nam, ki parkiramo avtomobil izven označenega parkiranega prostora. Zapuščene avtomobile bi lahko odpeljali na stroške neodgovornih lastnikov,« nam je zapisal bralec in poslal tri fotografije zapuščenih vozil.

FOTO: Bralec

Kaj storiti v primeru, ko lastnik ne odpelje na odpad svojega odsluženega vozila in jemlje prostor na parkirišču ostalim lastnikom stanovanj? Z vprašanjem smo se obrnili na Mestno občino Ljubljana, njihov odgovor pa objavljamo v celoti:

»V primeru zaznave domnevno zapuščenega vozila lahko občani in ostali podajo prijavo na Mestno redarstvo, in sicer na telefonsko številko 01/306 1620 ali na elektronski naslov glavna.pisarna@ljubljana.si.

Pri tem je dobrodošlo, da se ob prijavi poda čim več podatkov o zapuščenem vozilu (lokacija, barva in tip vozila, fotografija).

Prijavo se lahko sporoči tudi na Operativno-komunikacijski center Policije na številko 113 oziroma na krajevno pristojno policijsko postajo.

Odstranitev zapuščenega vozila je postopek, ki se izvaja v skladu z Zakonom o pravilih cestnega prometa in Odlokom o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana.

V primeru zapuščenega vozila na javni površini pooblaščena uradna oseba namesti nanj pisno odredbo, s katero se naloži odstranitev vozila najkasneje v treh dneh od dneva izdaje odredbe. Če zapuščeno vozilo ni odstranjeno v roku, ga ob upoštevanju zakonskih rokov, na stroške lastnika odstrani pristojni izvajalec rednega vzdrževanja cest, ki lahko poseže v vozilo, da pridobi identifikacijsko številko vozila.

Po treh mesecih se lahko zapuščeno vozilo uniči ali proda.

FOTO: Bralec

Mestno redarstvo je v tovrstnih primerih pristojno za ukrepanje zgolj v primerih, ko gre za zapuščeno vozilo na javni površini.

Zapuščeno vozilo odstrani na podlagi prej omenjene odredbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. na varovani prostor.

Zakon o pravilih cestnega prometa določa, da se z globo 120 evrov kaznuje lastnik zapuščenega vozila, ki vozila ne odstrani, kljub temu da je bila odrejena odstranitev v skladu z 2. odstavkom 19. člena Zakona o pravilih cestnega prometa.

Lastnik vozila mora izvajalcu rednega vzdrževanja cest poravnati tudi stroške odvoza in hrambe. Stroški za odvoz zapuščenega vozila znašajo 100 evrov, hramba nepravilno parkiranega vozila znaša 5 evrov na dan.«

Na Cesti dveh cesarjev se nahaja kopica zapuščenih vozil. FOTO: Zaslonski Posnetek, Lpt

Seznam zapuščenih vozil na Cesti dveh Cesarjev

Ste tudi vi opazili kaj zanimivega? Pošljite nam fotografijo ali videoposnetek.