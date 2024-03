Bralec Darko je bil priča policistom v prekršku. Preberite, kaj so počeli ...

Bralec Darko nam je sporočil, da ga je med jutranjo vožnjo v službo v delovni zapori pred šentviškim predorom prehitelo policijsko vozilo, a ni bilo na nujni vožnji.

Glede na to, da je Darko vozil po predpisih – 60 km/h, kolikor je omejitev hitrosti v delovni zapori, je policijsko vozilo to hitrost preseglo. Predvideva, da je policist peljal vsaj 20 km/h prehitro. »A glej ga, šmenta, na delovišču je postavljen radar, ki je moral ujeti prehitrega policista. Kdo bo plačal kazen? Policist? Država? Nihče?« se je vprašal bralec.

Fotografija je simbolična. FOTO: Bralka Magda

Na policiji so nam pojasnili, da v primeru, da policist s policijskim vozilom preseže hitrost, preverijo, kateri posameznik je vozilo upravljal, in mu pošljejo plačilni nalog.

»Globe za prekoračitev hitrosti so navedene v 46. členu Zakona o pravilih cestnega prometa. V šestem odstavku navedenega člena so predpisane globe za prekoračitev hitrosti na avtocestah in hitrih cestah. Globa je odvisna od višine prekoračitve hitrosti.«

Kazni se gibljejo do 1200 evrov, voznik dobi tudi predpisano število kazenskih točk (od 3 do 9). Pravijo, da policista obravnavajo popolnoma enako kot vsakega drugega voznika.

