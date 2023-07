Bralec Boris: Cene na trajektih Jadrolinije so eksplodirale! Poglejte cenik

Velko prispevkov smo že spisali to sezono o cenah na Hrvaškem. Nismo pa še pisali o cenah trajektov in hrane in pijače na trajektih. Na te nas je opozoril bralec Boris, ki vsako leto dopustuje na Visu, zato je opazil veliko razliko v cenah v primerjavi s tistimi izpred let.

"Že dolga leta je naš počitniški cilj otok Vis, preko luke v Splitu. Kot vsako leto si po dolgi naporni vožnji na trajektu privoščimo pivo, radler, kavo ali sladoled, vendar je bilo letos to zadnjič. Cene so dobesedno eksplodirale v nebo,« je zapisal razočarani bralec.

Ne more preboleti, da so cene na trajektu tako poskočile. »To je res kruto. Naslednje leto bomo pijačo in sladoled imeli s seboj v hladilniku, kavo pa bomo imeli v termovki. Hvala lepa, Jadrolinija. Nikdar več,« dodaja in pošilja fotografijo cenika, ki si ga lahko ogledate spodaj.

Cenik na enem izmed trajektov Jadrolinije. FOTO: Bralec Boris

