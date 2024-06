Bralci poročajo: SI-PASS ne dela, kaj se dogaja?

V luči bližajočih se volitev se razkrivajo podrobnosti, ki v drugačnih okoliščinah ne bi bile tako ključne. Tokrat so naši bralci zasledili, da nekatere storitve državnih organov ne delujejo, so pa nujno potrebne za oddajo digitalnih vlog, povezanih z volitvami.

Bralka Zdenka je zapisala: »Ko sem se poskušala prijaviti na portal zVEM s SMS-pass, nisem prijela pričakovanega enkratnega gesla za prijavo. Obrnila sem se na pomoč uporabnikom, pa sem po dolgem čakanju na prostega operaterja izvedela, da SMS-pass že nekaj dni ne deluje. Naj bi imeli neke težave, kdaj pa bodo odpravljene, pa niso znali povedati.«

»Pa hočejo vse digitalno, potem pa ne deluje, niti ne znajo pojasniti, zakaj,« je še dodala.

Tudi bralec Gregor pravi, da so »nedostopne storitve državnih organov, vključno z oddajo vlog glede volitev in eZdravje zaradi nedelovanja SI PASS prijave«.

Pravijo, da ne gre za kibernetski napad

Ministrstvo za digitalno preobrazbo je na svoji spletni strani objavilo, da ne gre za napad, temveč težave z opremo.

»Uporabnike obveščamo, da trenutno zaznavamo tehnične težave v delovanju omrežne komunikacijske infrastrukture HKOM, kar se odraža tudi kot občasno nedelovanje različnih spletnih strani, ki gostujejo na tej infrastrukturi. Strokovnjaki Ministrstva za digitalno preobrazbo (MDP), skupaj z izvedenci zunanjih izvajalcev in proizvajalcev strojne in programske opreme pripravljamo poseben popravek (angleško patch) za odpravo težav. Izključujemo možnost kibernetskega napada. Za vse nevšečnosti se uporabnikom opravičujemo,« so zapisali v izjavi.

Za Slovenske novice so dodatno pojasnili, da je delovanje omrežja od četrtkovega jutra, 6. junija 2024, bolj odzivno in stabilno. »Na Ministrstvu za digitalno preobrazbo delamo vse, da bodo še kakšne morebitne tehnične težave, ki niso posledica kibernetskega napada, odpravljene v kratkem. Prosimo vas, da spremljate obvestila na spot.gov.si.

