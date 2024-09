Znanstveniki osupli! Odkrili so netopirja, ki se sveti v temi

Raziskovalci netopirjev so navdušeni nad najnovejšim odkritjem na tem področju. Ugotovili so namreč, da ima mehiški prostorepi netopir noge, ki se svetijo v temi. To je prvi odkriti netopir s to lastnostjo.

Znanstveniki so na odkritje naleteli, ko so poskušali dokazati selitev netopirjev v južnem Mexico Cityju. Upali so, da bodo lahko preučevali gibanje netopirjev med dvema lokacijama z uporabo prahu, ki sveti pod UV svetlobo.

Toda to, kar so ugotovili, je veliko bolj zanimivo ...

Uporabili poseben prah

Raziskovalci so netopirje s severa naprašili s posebnim prahom, ki sveti pod UV svetlobo. Menili so, da se bodo ti preselili na jug, to pa bi lahko identificirali po prisotnosti prahu.

Namesto tega so osupli znanstveniki opazili, da so se dlakavi prsti na nogah teh netopirjev začeli svetiti. Ugotovili so, da so ščetinaste strukture na stopalih teh sesalcev sposobne UV-inducirane fotoluminiscence.

To pa ni prvič, da so odkrili živali, ki se svetijo v temi – pojav so opazili že pri osjih gnezdih, kljunaših in letečih vevericah idr. Prvič pa so odkrili žival, ki se ji svetijo le prsti na nogah.

Absorbirajo svetlobo

Po mnenju strokovnjakov lahko ti kosmati mehiški sesalci absorbirajo UV svetlobo in jo ponovno oddajajo na drugi valovni dolžini. Raziskovalci so našli svetlobne strukture na 25 mehiških prostorepih netopirjih, ujetih po vsem mestu.

Rodrigo Medellín, ekolog na Nacionalni avtonomni univerzi v Mehiki pravi, da sledi več raziskav. »Moramo jih preučiti v laboratoriju. Razmišljamo, da bi imeli kolonijo mehiških prostorepcev v ujetništvu in jim morda obrili ščetine na tačkah, da bi videli, kaj se zgodi. To je samo površinsko raziskovanje zelo globoke 'ledene gore', o kateri nihče ne ve ničesar.«