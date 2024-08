Znani košarkar nenamerno jemal opioide, 40-krat močnejše od heroina

Willie Cauley-Stein je v ligi NBA odigral 422 tekem, vendar je nazadnje nastopil 2. marca 2022. Neslavni konec športnikove desetdnevne pogodbe s Philadelphia 76ers, zadnja sapa, potem ko se je konec novembra 2021 umaknil iz ekipe Dallas Mavericks - ta je navedla »osebne razloge« - nato pa ga je januarja odpustila.

Izkazalo se je, da je bil Cauley-Stein takrat sredi 65-dnevnega bivanja v rehabilitacijskem centru zaradi odvisnosti. Na zdravila se je obrnil po tem, ko so bili trije njegovi prijatelji ustreljeni do smrti, babica pa diagnosticirana s kostnim rakom.

Mislil je, da je bila snov, ki jo je uporabljal, ponaredek Percoceta, zato je ob prihodu v rehabilitacijski center to tudi povedal. Zaužil je eno pest tablet na dan, da bi omilil bolečine. To bi se moralo pokazati na testu za droge, vendar se ni.

Jemal je nekaj veliko bolj nevarnega

Izkazalo se je, da je kupoval ponarejene tablete, v katere je bil dodan fentanil. Na spletni strani Uprave ZDA za regulacijo prepovedanih drog je fentanil opisan kot 100-krat močnejši od morfina in 50-krat močnejši od heroina. »Ena tableta lahko ubije« je njihov slogan. Ocenjujejo, da je približno 70 odstotkov od 80 milijonov ponarejenih tablet s fentanilom, ki jih je zasegla leta 2023, vsebovalo potencialno smrtonosni odmerek.

Percocet je kombinacija opioida oksikodona s paracetamolom, ki se uporablja za zdravljenje zmerne do hude bolečine.

Fentanil je zelo močan sintetični opioid, ki se uporablja predvsem kot analgetik. Je 20- do 40-krat močnejši od heroina in 100-krat močnejši od morfina. Uporablja se predvsem pri zdravljenju bolečin pri bolnikih z rakom in tistih, ki okrevajo po bolečih operacijah.

»Nisem vedel, dokler se nisem predal. Pogledal sem ženo in rekel: 'O, moj bog', saj ves čas poslušam zgodbe o otrocih, ki gredo na zabavo, nikoli prej niso vzeli droge, se odločijo, da bodo vzeli Percocet, na koncu pa je to fentanil in umrejo. Z eno samo tableto,« je dejal Cauley-Stein. »Vzel sem jih na stotine, mesece in leta. Zlahka bi bil lahko to jaz.«

Eden od prijateljev, ki jih je Cauley-Stein spoznal na rehabilitaciji, je bil po 75-dnevnem bivanju zunaj le pet dni, preden je predoziral in umrl.

»Po tem, kako je hodil naokoli, je bilo videti, da še ni pripravljen oditi, da si še vedno želi substanc,« je dejal Cauley-Stein. »Jaz ne. Ničesar mi ne morete reči, da bi me prepričali, da bi to še kdaj storil. Nočem biti del tega.«