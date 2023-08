Zlobna mačeha ji je zagrenila mladost: zanjo je sestavila »pogodbo« z zloveščim naslovom

Avstralski mediji so povzeli zgodbo domačinke, ki ni želela biti imenovana, novinarki, ki je njen zapis opazila na družbenem omrežju, pa so, kot je dejala, med branjem šle kocine pokonci. Zdaj že odrasla ženska je med pospravljanjem namreč našla »pogodbo« z naslovom Dobrodošla v koncentracijskem taborišču, ki jo je pred slabim desetletjem sestavila njena mačeha, vsebovala pa je 30 pravil, za katera je zahtevala, da jih takrat 16-letnica upošteva.

»Očitno sem ta del svojega življenja blokirala, ne spomnim se ga. Ko sem našla to pogodbo, pa je vse privrelo na plan in postalo mi je slabo. Še posebno ker sem ravno noseča s prvim otrokom in v sanjah si ne morem predstavljati, da bi nekdo z otrokom tako ravnal, najsi bo njegov biološki ali ne,« je medijem povedala Avstralka. Na seznamu pravil, ki ga je morala tudi podpisati, se je tako denimo znašla prepoved, da kadar koli iz kakršnega koli razloga vstopi v zgornje nadstropje hiše, najstnica ni smela sprejemati obiskov, morala si je najti službo ter mačehi ob vsaki plači izročiti sto avstralskih dolarjev. Med bolj razumnimi prepovedmi so bile prepoved kajenja, pitja alkohola in uživanja drog.

»Tvoja soba bo ves čas brezhibno urejena in čista. Vsako jutro boš pospravila posteljo, brez izgovorov, v predale ne boš tlačila svinjarije, redno jih bom pregledovala. Posteljnino si boš vsak teden prala sama,« pa se je glasila ena od točk, naslednja je najstnici zapovedovala, da bo vsake štiri dni morala čistiti in drgniti kopalnico, da se bo ta svetila. Ličila niso bila dovoljena, če bi najstnici zmanjkala katera od osnovnih higienskih potrebščin, pa naj ne prosi za denar, kar bo potrebovala, ji bosta kupila oče in mačeha, a le, če bosta presodila, da to dejansko potrebuje.