Človek, ki ga mediji imenujejo 'živeči Nostradamus' zaradi njegove domnevne sposobnosti napovedovanja prihodnjih dogodkov, se je znova oglasil in razkril sedem srhljivih napovedi za prihajajoče leto. Brazilec Athos Salomé, za katerega je letos New York Post razkril, da je prej natančno napovedal štiri pomembne dogodke – pandemijo koronavirusa, prodajo nekdanjega Twitterja oz. zdajšnjega X-a Elonu Musku, velik izpad Microsoftovih storitev in smrt kraljice Elizabete – je sedaj razkril svoje napovedi za leto 2025, poroča Mirror.

»Večkrat sem opazil, kako drugi posamezniki, ki niso vedeževalci ali strokovnjaki za paranormalno, prisvajajo moje napovedi in se predstavljajo kot avtorji teh idej. Leto 2025 bo leto, ko bodo oblasti začele uradno objavljati dokaze o obstoju nezemljanov, razkrivajoč dokaze o mikroorganizmih na Marsu in drugih naprednejših oblikah življenja. Nekatere vlade, kot so ameriška, ruska in kitajska, bodo o tem molčale, saj bo tišina del strategije za povzročanje globalnega kaosa,« je med drugim Athos dejal medijem.

Genetsko spremenjeni ljudje

Athos napoveduje, da bodo prišli na dan tajni eksperimenti, ki bodo razkrili obstoj genetsko spremenjenih ljudi. Znanstveniki bodo ugotovili, da so vlade in korporacije s tehnologijami, kot je kloniranje, potiho ustvarjale "popolne" posameznike, ki bodo pametnejši, močnejši in odpornejši na bolezni.

Umetna inteligenca bo ušla izpod nadzora

Po Athosovih besedah bo umetna inteligenca leta 2025 dosegla točko, ko je ne bo mogoče več obvladovati. Povedal je, da bi globalni incident lahko razkril avtonomijo teh tehnologij, ki so v nekaterih primerih že razvile določeno obliko samozavedanja.

Stik z nezemeljskim življenjem

Athos trdi, da bodo oblasti začele odprto govoriti o obstoju življenja zunaj Zemlje ter javnosti predstavile dokaze o mikroorganizmih na Marsu in drugih naprednejših oblikah življenja.

Energetska kriza

Brazilski Nostradamus za leto 2025 napoveduje globalno energetsko krizo, ki bo, kot pravi, uporabljena kot sredstvo za nadzor ljudi. Trdi, da bi lahko prišlo do odkritij, kot je generator z ničelno točko energije, vendar bodo takšni patenti še naprej skriti pred javnostjo.

Čipiranje ljudi

Opozarja, da bo tehnologija za sledenje ljudi, kot so vsadljivi čipi, postala običajna. Ljudem bodo govorili, da se čipi uporabljajo za napredek v zdravstvu in zagotavljanje varnosti.

Podnebne katastrofe

Athos napoveduje, da bo geoinženiring povzročil podnebne katastrofe, kot so orkani in suše na nepričakovanih mestih.

Skrivne vojaške operacije

Po besedah brazilskega preroka bo v prihajajočem letu prišlo do resnih razkritij o podzemnih vojaških bazah in naprednih tehnologijah, kot je gravitacijski pogon. Te skrivne vojaške operacije bodo, kot trdi 'živeči Nostradamus', razkrile pravi obseg globalne moči.