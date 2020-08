Živa Barbika ima boke Kim Kardashian in zadnjico J. Lo

Vse odkar jerazkril, da je transseksualec in da želi, da ga zdaj kličejo po imenu, polni strani rumenih medijev. Kirurgi so ga tako močno spremenili in preobrazili, da nihče ne more verjeti, kako je to sploh mogoče. Za vse posege kirurške in kozmetične je zapravil vrtoglave vsote denarja, samo za zadnjico približno 50 tisoč evrov. Želela si je boke Kim Kardashian in zadnjico J.Lo. Če je kirurgu to uspelo, presodite sami.Kljub temu, da je zdaj videti kot ženska, pa pravi, da je ne moti, da ima še vedno moški glas in moški spolni organ. Vztraja, da zdaj prvič v življenju čuti, da je samozavestna in privlačna.