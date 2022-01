Že 67 let se ni umil, a je vrhunskega zdravja

Star je 87 let in je večino življenja brezdomec. In verjetno ga kot prebivalca ulice v iranskem mestu nihče ne bi niti opazil, če ne bi mediji leta 2014 objavili zgodbe o možakarju, ki se menda ni okopal že šest desetletij.

Zadovoljen je sam s seboj.

Takrat je pritegnil tudi pozornost zdravnikov, ki so osupli spoznali, da je Amou Haji kljub svojemu življenjskemu slogu, v katerem higiena ne obstaja, vrhunskega zdravja. In tako je še danes, ugotavljajo presenečeni nad možakarjem, ki ni uporabil vode in mila že 67 let.

Umazanija mu ne škoduje

Ne le da se ne umiva, vprašljivo je tudi njegovo prehranjevanje, kajti Amou se v lakoti pogosto zateka k uživanju crkovine, povoženih živali, predvsem zajcev in ježev, žejo pa si teši z vodo iz luž; svojo pipo si, ko mu zmanjka tobaka, napolni kar s posušenimi iztrebki živali.

Amouja, ki se v želji po samoti rad zateče v bližnjo puščavo, je pod drobnogled vzela skupina znanstvenikov z vseh vetrov, od imunologov do parazitologov, da bi temeljito analizirali zdravstveno stanje 87-letnika, ki je bil, vsaj na videz, vseskozi čil in zdrav.

In kot se je izkazalo, je Amou kljub svoji odpovedi higieni, tvegani prehrani in še starosti odličnega zdravja, pri njem pa niso odkrili nobenih nalezljivih obolenj in prisotnosti nevarnih mikroorganizmov. Med drugim so vztrajno iskali hepatitis, HIV in različne parazite ter viruse in bakterije, a testi so vsakokrat kazali na vrhunsko zdravje.

In če so znanstveniki ob izsledkih ostali odprtih ust, je Amou rezultate sprejel povsem ravnodušno. Prepričan je namreč, da ga lahko že občasno umivanje, kaj šele dosledna higiena, pokonča, mrhovina pa se mu ne zdi nič slabša od mesa, ki ga kupujejo zapravljivi potrošniki, je prepričan. In glede na izide preiskav bi mu stroka tudi težko oporekala.

Če se bo okopal, bo zbolel in umrl.

No, njegovo telesno zdravje je resda zavidljivo, duševno počutje pa vendarle mnogim vzbuja skrbi. Zaradi življenjskega sloga je namreč že vrsto let tarča žalitev in napadov, pa čeprav ni nikoli nikomur ničesar izmaknil ali rekel žal besede. Zdravnike skrbi, da bi se ga utegnila polotiti depresija, zato krajane pozivajo, naj Amouju dopustijo živeti življenje samotarja, ki si ga je izbral.