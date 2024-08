Zapustila moža in otroke za egipčanskega ljubimca, vendar pravljica ni trajala dolgo ...

53-letna Julia Clark iz Anglije je zapustila moža, s katerim je bila poročena 15 let, in tri otroke, da bi začela novo življenje z moškim, ki ga ni nikoli osebno srečala. A vse je šlo zelo narobe ...

Poročena mama treh otrok je sedela ob bazenu, medtem ko se je njena družina igrala v vodi, in razmišljala, zakaj se počuti tako osamljeno. »Kljub zabavnim trenutkom in čudovitim fotografijam sem čutila občutek osamljenosti,« je 53-letnica povedala za revijo OK!

»Zdelo se je, da je moje razmerje izgubilo iskrico. S Petrom sem bila poročena 15 let. Bil je čudovit človek, odličen oče najinih otrok Jamesa, zdaj 34 let, Melisse, 21, in Amelie, 18, in dobro je skrbel za nas, vendar se je zdelo, kot da vse počneva samo zaradi otrok,« je razkrila.

»Med tistimi počitnicami leta 2016 se je moje življenje obrnilo. Ko sem sedela in opazovala svojo družino, je prišel hotelski uslužbenec in me vprašal za ime. Zanimalo ga je, ali sem na Facebooku. Povedala sem mu svoje ime in ga predstavila Petru, ki je pravkar prišel iz bazena. Nisem veliko razmišljala o tem, dokler se nismo vrnili domov.«

Ujel je njeno pozornost

Nekaj dni zatem, ko so se vrnili domov, je Julia prejela prošnjo za prijateljstvo od moškega, ki ga je srečala ob bazenu, in začela všečkati njegove objave, vključno s tistimi, v katerih so bili njegovi prijatelji.

»Takrat mi je Ahmed prvič padel v oči. Gotovo je opazil, da všečkam objave in mi poslal prošnjo za prijateljstvo,« je pojasnila. »Iz nekega razloga sem prošnjo sprejela.«

Čas je mineval, nato pa ji je nekega dne poslal sporočilo: »Živjo. Kako si?« Začela sta klepetati oktobra 2016, predvsem o Julijinem življenju in družini. »Povedala sem mu, da je moja mama pred kratkim doživela srčni infarkt. Počutila sem se prijetno, ko sem se mu zaupala, in stal mi je ob strani.«

Približno po enem mesecu klepetanja je 35-letni Ahmed predlagal videoklic. »Lepo je bilo videti njegov obraz, bil je prijazen in vedno nasmejan. Od takrat naprej sva dvakrat do trikrat na teden govorila preko videa in si vsak dan pošiljala sporočila.

Priznal, da je zaljubljen

»Najprej je bilo vse prijateljsko, a po treh mesecih je priznal, da je zaljubljen vame. V petem mesecu sem ugotovila, da tudi jaz razvijam čustva do njega.« Dodala je: »Moj mož me je nekajkrat slišal, ko sem se pogovarjala z Ahmedom, in vedel je, da če sem jaz ponoči spodaj, medtem ko je on zgoraj, mu verjetno pošiljam sporočila. Enkrat mi je rekel, če želim novo življenje, ga moram zapustiti.«

»Pomislila sem, da ima prav. Poskušala sem prekiniti vezi z Ahmedom, a preprosto nisem mogla.«

Marca 2017 se je začela pot do ločitve, kar je Julia opisala kot »grenkosladko potezo«. Šele septembra 2018 sta se Julia in Ahmed končno srečala iz oči v oči, in čeprav se je zdelo »nadrealno«, so »iskrice preskočile takoj.«

Pravljica ni trajala

Med Julijinim 12-dnevnim dopustom ji je na strehi stavbe postavil vprašanje. »Rekel je: Se boš poročila z menoj? Pomislila sem, 'O moj bog!' Vendar sem vedela, da ne smeva hiteti.«

»Vsakih osem do devet mesecev sem šla v Egipt,« je pojasnila, »da ga bi videla, in septembra 2020 sem se preselila tja, da bi začela novo življenje. Odpovedala sem se vsemu – hiši, otrokom, družini. Ni bilo lahko, ker so mi moji otroci pomenili vse. Še vedno ne morem verjeti, da sem to storila. Pred tem sem bila doma z otroki – vedno sem jim bila na voljo.«

Par se je poročil v Kairu na veleposlaništvu. Ahmed je rekel Juliji, naj ne obleče ničesar posebnega, ker je to »nevpadljiv dan«.

A pravljica ni trajala dolgo - stvari so kmalu začele iti navzdol.

»Ahmed me ni več želel držati za roko v javnosti, ni hotel z menoj v kavarne. Ponoči je hodil ven za ure in ure in me puščal samo v stanovanju, ne da bi vedela, kje je. ... Že pred tem sem trpel zaradi anksioznosti, to pa je moje občutke še poslabšalo.«

Leto pozneje se je Julia vrnila v Anglijo, da bi obiskala družino, in vprašala Ahmeda, ali lahko obnovita svoj odnos. »Začel me je bolj redno voditi ven in mislila sem, da se je spremenil,« je dejala Julia. »Februarja 2022 me je odpeljal v kavarno, ki mi je bila všeč. Bilo je lepo, a mi je povedal šokantno novico. Rekel je, da se je moral poročiti z Egipčanko, da je lahko imel otroke, saj sem starejša in sem že v menopavzi.«

»Pripadale« so mu štiri žene

»To me je zlomilo. Nisem mogla sedeti tam z zavedanjem, da je moj mož odsoten in ima otroke z drugo žensko. »V svojem razmerju sva se pogovarjala o drugih ženah, vendar mi je rekel, da ne potrebuje nikogar drugega in da ga ne moti, da nima lastnih otrok. Poročila sva se po islamskem pravu in vprašali so me, kakšne pogoje želim vključiti v zakonsko pogodbo, zato sem rekla, da ne želim, da se poroči z drugo ženo.«

»Vendar je bil Ahmed upravičen do štirih žena, tako da smo zapisali, da če bi želel še eno ženo, mora dobiti moje dovoljenje, ki pa ga nikoli ne bi mogla dati,« je pojasnila. »Ahmedu sem dala vse. Dala sem mu svet. Zapravila sem šest let svojega življenja.«

Leta 2022 sta se uradno ločila in Julia se je preselila nazaj v Združeno kraljestvo. Dodala je: »Še vedno verjamem, da obstaja nekdo zame, vendar ni možnosti, da bi se spravila s Petrom. Preden sem se vrnila v Združeno kraljestvo, sem spoznala še enega Egipčana, nekoga bližje svojim letom, in mislim, da mu je resnično mar zame. Toda v trenutkih dvoma se zaradi pretekle izkušnje bojim, da mu v resnici ni mar.«

Ahmed je v svojo obrambo dejal: »Šlo je za islamsko poroko v islamski državi, tako da so mi tehnično dovoljene štiri žene. Julia je Angležinja, jaz pa Egipčan in med nama je veliko razlik tako v mišljenju kot kulturi.«