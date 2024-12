Zaprli so ga zaradi pudra, policija je mislila, da gre za mamila

Argentinski državljan Maximilian Acosta se je v Mendozi vkrcal na avtobus, namenjen v Buenos Aires. Med rutinskim pregledom v La Pazu so policisti med njegovo prtljago našli 18 plastenk s pudrom v prahu. Čeprav jim je pojasnil, da ga uporablja za osebno higieno, so ga osumili posedovanja mamil in ga zaprli, saj naj bi prvi test prikazal prisotnost kokaina. O pridržanju niso obvestili družine, ta več dni ni vedela, kje je njihov član.

21 dni je nedolžen preživel za rešetkami.

Ko se je razvedelo o aretaciji, so se začeli protesti v Acostovo podporo in policisti so beli prah poslali v ponovno analizo. Izkazalo se je, da je bil v plastenkah vendarle puder za telo. Acosta je preživel v zaporu 21 dni, za kar se policisti njemu in njegovi družini niso niti opravičili.

Podali niso tudi nobene uradne razlage dogodka. Ko so bili rezultati jasni, so ga odložili sredi podeželske ceste, zato je moral za prevoz domov prositi mimoidoče voznike. Argentinska policija je navsezadnje priznala napako, a ni prevzela odgovornosti zanjo. Maximilianova mati je bila zgrožena nad načinom, kako so ravnali z njenim sinom, in je poudarila, da bi moral biti vsak državljan obravnavan s spoštovanjem in dostojanstvom ne glede na okoliščine.

Policija je napako priznala, opravičila pa se ni.

Incident je sprožil številna vprašanja o učinkovitosti in natančnosti preiskovalnih postopkov ter o ravnanju oblasti z osumljenci. Prav tako je opozoril na potrebo po izboljšanju komunikacije med organi pregona in družinami pridržanih oseb, da bi se izognili podobnim situacijam.