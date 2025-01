Zadel 9,1 milijona, a ne bo pustil službe

Dvajsetletni Anglež James Clarkson iz mesta Carlisle na severu Anglije je 4. januarja zadel glavni dobitek na državni loteriji v vrednosti 7,533.329 funtov (9,1 milijona evrov). Po slavju z družino in prijatelji se je v ponedeljek zjutraj vrnil v resničnost službenih obveznosti – s 47-letnim očetom Stephenom sta odšla popravljat zamašene odtoke.

»Ne bom nehal delati, premlad sem. Želim postati inženir ogrevanja. Moram imeti cilj v življenju. Poleg tega mi oče ne bi dovolil, da ne bi delal. Pravi, da je veliko milijonarjev, ki delajo, in da vsak dan potrebuješ razlog, da vstaneš,« je razložil 20-letnik, ki je med pandemijo covida-19 pustil šolo in se pred letom dni izučil za zidarja. Od takrat dela z očetom.

Razkril je, da namerava nekaj denarja porabiti za nekaj lepih počitnic. Prve bodo na Zelenortskih otokih, kjer si bo z dekletom privoščil luksuzni oddih. Kupil je tudi nekaj dizajnerskih predmetov: torbico Gucci za dekle in dve novi jakni zase.

Nekaj denarja bo porabil tudi za nov avto, morda audija. »Če se ves dan vozite s hladnim delovnim kombijem, potem razumete,« je dejal. »Udobje, krmiljenje, ogrevani sedeži. Zavedam se, da si malo ljudi mojih let lahko privošči avtomobilsko zavarovanje, kaj šele avtomobil, ki bi ga lahko vozili.«

Kot velik oboževalec nogometašev Manchester Cityja si bo kupil tudi sezonsko vstopnico za njihove tekme na stadionu Etihad. In seveda bo poskrbel za svojo razširjeno družino, najprej bo odplačal hipoteko staršev: »Veliko sem razmišljal o tem in to je tisto, kar želim storiti. Blizu smo si in vedno so bili ob meni. Ta zmaga ni samo moja. Želim, da bomo od nje vsi imeli koristi.«