Za igrače iz devetdesetih tudi milijon evrov

Pregovor pravi, da čez sedem let vse prav pride, če pa si želite zaslužiti kak evro s prodajo igrač, je magično število 34. Toliko let mora biti okvirno stara igrača, ki jo boste ponudili na spletnih dražbah, pa boste z njo morda zaslužili celo več tisoč evrov. Spletne kupce so namreč obnorele igrače, s katerimi so se igrali otroci v 90. letih.

Če jih torej vaše mame v navalu čiščenja niso pometale proč, ampak se še vedno valjajo kje na podstrešju ali v kleti, se podvizajte ponje. Med najbolj zaželenimi igračami iz 90. let so karte pokemon in kosmate pošasti furbyji, rekordne zneske pa vam lahko prinese tudi videoigra Super Mario. Srečni nekdanji lastnik redke igre Super Mario 64 je po spletni dražbi bogatejši za približno milijon evrov, igra je tako obveljala za najdražjo videoigro v zgodovini.

Furbyji so bili ena prvih igrač, ki se z otroki pogovarjajo. FOTO: Promocijski material

Med igrače, ki se prodajajo za med, spada saksofon, ki s pritiskom na gumb predvaja različno glasbo; igrača sax-a-boom proizvajalca DSI Toys je zdaj na spletu na prodaj za več kot 600 evrov, medtem ko je bila svojčas na voljo za manj kot 20 evrov. Med Pokemonovimi kartami posebno vrednost dosegajo tista s podobo zmaja Charizarda, izdanih je bilo le 121. Na spletu jo lahko prodate celo za 277.610 evrov.

Elektronski robot furby, ki komunicira z otroki z nekaj frazami, je popularen zbirateljski kos. Za najbolj redke furbyje lahko dobite od nekaj manj kot 1000 do dobrih 2000 evrov. Ne boste verjeli, svojo vrednost imajo tudi stari videorekorderji, še posebno tisti, ki imajo poleg VHS tudi DVD. Prodate jih lahko za okoli 150 evrov ali še več, če še vedno delujejo. Ceno drži digitalna igrača tamagoči; zanjo lahko dobite od približno 90 do 150 evrov, če gre za res redek kos, lahko računate na nekaj tisočakov.