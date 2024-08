Voznik se je prebrisano domislil, kako ljudem preprečiti parkiranje preblizu avtomobila (VIDEO)

Vsakdo se je vsaj enkrat v življenju srečal z nevšečnostjo parkiranja, ko niste mogli izstopiti iz avtomobila, ker je nekdo parkiral preblizu.

Ko se to zgodi, ne morete zlahka izstopiti iz svojega avtomobila in tvegate, da boste z vrati zadeli avto nekoga drugega in povzročili škodo.

A neki iznajdljivi voznik se je domislil domiselnega trika, kako se izogniti neprijetnim situacijam. Na avto je nalepil nalepko, s katero je želel ljudem sporočiti, naj ne parkirajo preblizu njega.

»Prosim, ne parkirajte preblizu. Debel sem,« piše na njegovi nalepki, poroča informer.rs.

