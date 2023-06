Najbolj bizarno tekmovanje? Z razmetanim in umazanim avtom je zaslužila

Medtem ko nekateri svoje jeklene konjičke od zunaj in znotraj polirajo in čistijo, da so vedno videti kot novi, se drugi na red in čistočo v avtomobilu povsem požvižgajo. Kako umazana je lahko notranjost avtomobila, so se z bizarnim tekmovanjem namenili preveriti v britanskem avtoservisu ATS Euromaster. Tekmovalcu, ki ima v avtu največji svinjak, so obljubili 200 funtov (232 evrov) nagrade.

Pravi, da vse, kar prevaža, pride kdaj prav.

Zmagovalka, lastnica najbolj umazanega in razmetanega avta v Veliki Britaniji, je postala 60-letna Lindy Winship. Notranjost svojega saaba estate je opisala kot pokopališče in ni dosti zgrešila: fotografija je pokazala gore smeti, ki jih je toliko, da lastnica sploh ne more imeti sopotnika, tudi če bi želela. Avto je poln najrazličnejših predmetov, od oblek do metle, osebnih stvari, vse to pa se meša s kupi ovitkov hrane, računov in druge navlake. Mož ji je v šali že večkrat rekel, da ima najbolj nepospravljen avto v vsej Veliki Britaniji, zdaj pa je z zmago v nagradnem tekmovanju to tudi dokazala. Pa vendar dobitnica nelaskavega naslova nima nobenega namena avta počistiti – če že, bo to storil njen mož. Za razmetani avtomobil pa imata zakonca dober razlog.

Fotografija še ene od tekmovalk

»Kadar morava kaj počistiti, kam prepeljati ali kaj popraviti, vedno uporabiva ta avto. Mož v njem tudi je in pije,« razlaga lastnica. Kot pravi, vsak od predmetov, ki jih prevažata, kdaj pa kdaj pride prav, kadar iščeta kako orodje ali pripomoček in ga v hiši ne najdeta, pa vesta, da ga bosta zagotovo odkrila v avtomobilu.

Tekmovanje, za katero so lastniki pošiljali fotografije notranjosti svojih avtomobilov, je razkrilo, da ima veliko ljudi v avtu precejšen kaos. Notranjost njihovih prevoznih sredstev je polna odsluženih mask, otroških igrač, ostankov hrane in še marsičesa in je takšna, da se kak bolj pedanten posameznik gotovo ne bi želel niti dotakniti notranjosti, kaj šele peljati v takšnem avtomobilu. Vendar pa, opozarjajo organizatorji bizarnega nagradnega natečaja, umazanija ni tako nedolžna. Povzroči lahko namreč odpoved avtomobila ali zmanjšuje voznikovo vidno polje, oboje pa je na cesti lahko smrtno nevarno.