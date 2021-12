Na ulicah puščajo odprta vrata avtomobilov

V San Franciscu in bližnjem Oaklandu se spopadajo z vedno večjim številom vlomov v osebna vozila, v samo v zadnjem letu se je število teh kaznivih dejanj povečalo za 200 odstotkov.

Ukrasti sicer ni kaj, a imajo lastniki veliko stroškov s popravilom. FOTO: Guliver/getty Images

Policisti, ki vsak dan dobijo okrog 74 prijav vlomov, so povsem nemočni, zlikovce je tako rekoč nemogoče ujeti, prebivalci pa so povsem obupani, saj jim vlomilci že samo s tem, ko razbijejo šipo na avtomobilu ali poškodujejo vrata in ključavnico, povzročijo ogromno škode, mnogi pa za popravilo nimajo denarja. Tako so se domislili svojevrstnega načina, kako zmanjšati vsaj potencialno škodo – na parkiranih avtomobilih so začeli puščati odprte prtljažnike.

»V avtomobilu nimam prav ničesar, kar bi bilo vredno ukrasti, upam, da bom tatovom s tem, ko pustim avto odklenjen in za nameček še z odprtim prtljažnikom, to sporočila,« je lokalnim medijem povedala Parisa Hemmat, domačinka, ki so ji samo v zadnjem mesecu že dvakrat vlomili v avto in ima dovolj, da mora še tisto malo denarja, ki bi ji sicer ostal za kakšen priboljšek, vložiti v popravilo avtomobila. Ni edina.

Po spletu so zakrožile fotografije z javnih parkirišč, kjer imajo skoraj vsi avtomobili odprte prtljažnike, na nekaterih se najdejo tudi napisi, kot denimo »V avtu ni ničesar, prosim, ne razbijaj šipe« in »Odklenjeno je, ne poškoduj vrat«. Policisti ljudem tovrstno početje sicer odsvetujejo, saj je lahko rezultat ukraden avto, a so njihova opozorila naletela na gluha ušesa.