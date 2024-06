Ugrabljen pred 26 leti, zdaj so ga našli le nekaj minut od doma

Omar Bin Omran je izginil med desetletje trajajočo alžirsko državljansko vojno leta 1998. Sedaj pa so ga 12. maja našli le približno 200 metrov od doma v mestu Djelfa. Zdaj je star 45 let.

Ugrabiteljev brat je domnevno zaradi spora glede dediščine objavil pritožbe na družbenih medijih. Osumljenega 61-letnega vratarja na občini v bližnjem mestu El Guedid, so po poskusu bega aretirali, je sporočilo ministrstvo.

Omar ni nikoli poklical na pomoč, ker je bil prepričan, da ga je ugrabitelj uročil s čarovniškim urokom, poročajo lokalni mediji.

Izginil je med desetletno alžirsko državljansko vojno leta 1998, zaradi česar je njegova družina domnevala, da je bil ubit v spopadu med vlado severnoafriške države in različnimi islamističnimi uporniškimi skupinami.

12. maja so ga našli v bližnjem hlevu – le 200 metrov stran od doma njegove družine v mestu Djelfa.

Pomagala so družbena omrežja

Do odkritja je prišlo po tem, ko je ugrabiteljev brat na družbenih omrežjih objavil pritožbe, domnevno zaradi spora glede dediščine. Poročila pravijo, da je objava razkrila identiteto žrtve in njegovo lokacijo, zaradi česar je Omranova družina vdrla v objekt.

Ministrstvo je sporočilo, da preiskava še poteka, žrtev pa je bila deležna zdravstvene in psihološke oskrbe po zločinu, ki so ga označili za »gnusnega«.

Na družbenih omrežjih in alžirskih televizijskih omrežjih so delili posnetke trenutka, ko so ga našli v luknji v zemlji, ki so jo oblasti opisale kot ogrado za ovce.

Zamegljeni videoposnetek prikazuje baterije, ki svetijo v jamo, obdano s senom, medtem ko Omar prestrašeno pogleda navzgor, navidezno šokiran nad skupino, ki ga opazuje.

Poročanje alžirskega časopisa El Khabar nakazuje, da ga je pes iskal blizu mesta, kjer je bil zaprt, saj je verjetno prepoznal njegov vonj. V poročilu je bilo navedeno, da je ugrabitelj psa zastrupil, da bi odvrnil družino.

Omar je leta 1998 izginil na poti v šolo. Žal pa je njegova mati umrla leta 2013, ne da bi izvedela, kaj se je zgodilo njenemu sinu. Po poročanju alžirskega časnika L' Expression je v preteklosti na televiziji prosila za informacije o izginotju. Poročila kažejo, da je bil Omar z materino smrtjo seznanjen.

Vrnjen po 26 letih

Sorodnik je na Facebooku povedal: »Hvala bogu, da so našli mojega bratranca. Bin Imran Omar je po 26 letih dobrega zdravja. Čakamo podrobnosti primera in preiskav.«

Državni tožilci v Djelfi, gorskem mestu s približno 500.000 prebivalci, približno 140 milj južno od obalne prestolnice Alžir, pravijo, da bo Omar prejel psihološko oskrbo, obljubili pa so tudi, da mu bodo zagotovili pravico.

»Urad generalnega državnega tožilca v Djelfi obvešča javnost, da je 12. maja ob 20. uri po lokalnem času našel ugrabljenega Omarja B, starega 45 let, v kleti njegovega soseda B.A., starega 61 let,« so zapisali v izjavi.

Sodni uradnik v Djelfi je dejal: »12. maja 2024 je državno tožilstvo prek regionalnega oddelka nacionalne žandarmerije v El Jadidu prejelo ovadbo zoper anonimno osebo, ki trdi, da je pritožnikov brat Omar bin Omran, ki je pogrešan že približno 30 let, je v hiši enega od svojih sosedov, v ovčji staji.«

Dodal je: »Državno tožilstvo je žrtvi odredilo zdravstveno in psihološko obravnavo, osumljenec pa bo takoj po zaključku preiskave priveden pred državno tožilstvo.« Obljubili so, da bodo »storilcu tega gnusnega zločina« sodili »strogo«.

Pridržani moški naj bi delal kot javni uslužbenec in živel sam, a alžirski mediji trdijo, da so ga ljudje velikokrat videli, kako kupuje dovolj hrane za dve osebi.

Mama nikoli ni izvedela resnice

Soseda ugrabljenega moškega je za alžirsko TV postajo Bilad povedala: »Njegova uboga mama je umrla, ko je bil v ujetništvu, ne da bi vedela, kaj se mu je zgodilo, ne da bi vedela, da je bil ves ta čas tik ob njej.«

Primer je morda med najdlje trajajočimi primeri ugrabitev na svetu. Enajstletna Jaycee Dugard je bila leta 1991 ugrabljena v Meyersu v Kaliforniji in je ostala pogrešana več kot 18 let, ugrabila sta jo Phillip in Nancy Garrido.

Dugardova je bila zaprta v izprijenih razmerah in izpostavljena skrajni spolni zlorabi, s Phillipom Garridom je imela dva otroka, kasneje pa je rekla, da se je prilagodila in čutila sočutje do svojih ugrabiteljev, da bi preživela.