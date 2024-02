To stanovanje velja za najmanjšega. Presenetilo vas bo, koliko je treba zanj plačati

Omar Labock na svojem instagram profilu sledilcem razkazuje različne nepremičnine. Ena, ki jo je pokazal v teh dneh, pa je pritegnila še posebej veliko pozornosti. Pokazal je miniaturno stanovanje v Manhattnu, za katerega je treba odšteti 1.200 dolarjev na mesec.

Stanovanje je tako majhno, da se je Omar lahko, ko je iztegnil obe roki, z njima skoraj dotaknil obeh sten po širini. Kot je videti v videu, je v stanovanju ena omara, ima pa tudi eno okno. Kopalnica se nahaja nekoliko stran. Da se pride do nje, se je treba sprehoditi po skupnem hodniku. Kopalnica ni ravno luksuzna, a za tisto, čemur je namenjena, je, tako je videti, dobra.

Čeprav se zdi najemnina 1.200 dolarjev na mesec na prvi pogled visoka, je treba povedati, da so najemnine v New Yorku za druga stanovanja po navadi občutno višje. Že res, da najemnine in življenje na sploh v mestu New York ni poceni, a po drugi strani so poslovne priložnosti tam izjemne. Če ima človek dobro podjetniško idejo, jo lahko v New Yorku lažje uresniči kot kje drugje po svetu.

