To je počel voznik na Bregani, mnogi ostali brez besed (VIDEO)

Gneča na mejnih prehodih je v poletnih dneh že stalnica. Medtem ko se nekateri pritožujejo nad dolgimi kolonami vozil, pa očitno drugi stanje izkoristijo za različna opravila. Na facebooku se je pojavil video z mejnega prehoda Bregana. Eden od voznikov avtodoma se je med čakanjem na meji odločil za prhanje.Mnogi so se ob teh prizorih nasmejali, medtem ko drugi poudarjajo, da je moški ravnal pravilno, saj nihče ne ve, kako dolga pot je za njim. »To je tako kul, bil sem v tistih kolonah in se vozil 24 ur ...« je zapisal eden od uporabnikov facebooka.Nekateri so delili tudi svoje izkušnje in zapisali, da je ravnanje moškega v takšni situaciji razumljivo in uporabno.