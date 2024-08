Najstrašnejši most na svetu: že ena napačna poteza lahko povzroči katastrofo (FOTO)

Kitajska je znana po impresivni infrastrukturi. Viseči most, ki se razteza čez sotesko reke Dadong v Chongqingu, je bil zaradi tega, kako nevaren je videti, razglašen za najstrašnejšega na svetu. V zadnjih letih so posnetki težkih gradbenih vozil, ki prečkajo ozki, na prvi pogled šibki most, ki visi približno 300 metrov nad široko rečno sotesko, že večkrat zakrožili po družbenih medijih. Ljudje so se spraševali o njegovi varnosti.

300 metrov nad reko se pne

Čeprav je dolg 240 metrov, to srhljivo inženirsko čudo nima stebrov ali podlage za podporo; držijo ga le štiri jeklenice, ki podpirajo vozila do maksimalne mase 45 ton. Prostora je dovolj za eno vozilo in kljub varnostnim mrežam na vsaki strani lahko ena napačna poteza povzroči katastrofo. Že vožnja v običajnih razmerah je dovolj težavna, a predstavljajte si, da bi morali to storiti na zelo vetroven dan.

Viseči most v soteski reke Dadong v okrožju Wulong v Chongqingu je sicer začasni projekt, zgrajen za dovoz materiala za še bolj impresivni most Shuangbao. Ko bo dokončan, bo to največji dvoločni most na svetu; raztezal se bo čez reki Dadong in Xiaohegou. Da bi ga zgradili, so morali doseči hrib, ki bi na drugem koncu doline podpiral opornike sredinskega loka. In tako so inženirji prišli na idejo o začasnem visečem mostu.

Tako imenovani najstrašnejši viseči most na svetu je širok le 12 metrov, vendar ima dovolj široko stezo, da ga lahko prevozi po eno vozilo naenkrat. Uporabljajo ga le tovornjaki in gradbeni stroji, ki delajo na bližnjem mostu Shuangbao, a to še ne pomeni, da je prečkanje enostavno, vsekakor pa je le za voznike z železnimi živci. Ker viseči most nima stebrov ali poševnih jeklenic za dodatno oporo, ni najbolj stabilen, vendar pa so jeklenice do zdaj zdržale.