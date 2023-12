Tekmovanje viličaristov končali s poroko. Njihovi dosežki dvorano večkrat spravili na noge

V bavarskem mestu Aschaffenburg se vsako leto odvrti prav posebno tekmovanje. V spretnosti, hitrosti in še čem se med seboj pomerijo vozniki viličarjev z vsega sveta.

Tekmovanje se imenuje StaplerCup in je pravo doživetje ne le za sodelujoče, ampak tudi za gledalce, ki ga množično obiskujejo. Podjetje Linde Materials & Handling ga je prvič organiziralo leta 1992, vse od začetka pa je bila poleg tekmovalnega duha v ospredju tudi zabava.

Navdih za naloge je podjetje dobilo od enega svojih bivših zaposlenih, viličarista Petra Seuferta. Ta je znal za krmilom delovnega stroja izvajati vse mogoče vragolije, ki so pozneje postale izzivi na tekmovanju.

Pomerijo se tudi v natančnosti. FOTO: Staplercup

Tekmovalci se morajo med drugim spopasti z zlaganjem zabojev na milimeter natančno in transportom posod, polnih tekočine, ki je ne smejo razliti niti kapljice. Ena od nalog zahteva manevriranje skozi neverjetno ozke proge v najkrajšem možnem času.

Do leta 2007 je bilo tekmovanje viličaristov le državno, nato je najprej preraslo v evropsko in na koncu v svetovno. »Tekmovanje viličaristov je absolutni recept za uspeh. V Nemčiji se je uveljavil kot najbolj izjemen dogodek v sektorju. Najboljše voznike v njihovih domačih krajih obravnavajo kot zvezde,« je ponosen direktor tekmovanja Emil Schneider.

Najboljše voznike v njihovih domačih krajih obravnavajo kot zvezde.

Na letošnjem StaplerCupu je sodelovalo 80 najboljših voznikov viličarja z vsega sveta, ogledalo si ga je 4500 gledalcev na prizorišču in še veliko več v neposrednem televizijskem prenosu.

Dosežki tekmovalcev so spravili dvorano večkrat na noge, manjkalo pa ni niti čustvenih trenutkov. Vrhunec je bila poroka viličarista in viličaristke pred polno dvorano in sotekmovalci.