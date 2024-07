Ta uganka FBI je zmedla milijone, reši jo le 5 odstotkov ljudi, preverite, ali ste med njimi

Uganka, ki je leta pritegnila pozornost uporabnikov družbenih omrežij, je zdaj spet aktualna. Gre za možgansko zbadljivko, ki je po spletu sodeč del izpita FBI in pravijo, da jo zna rešiti le 5 odstotkov ljudi.

Ena težjih ugank se glasi:

Moški in ženska gresta na prvi zmenek na pijačo. Vroči poletni dan je, tako da, medtem ko moški in ženska čakata na obrok, oba dobita kozarec ledene vode. Ženska se močno poti in je še dodatno žejna, zato takoj na začetku spije tri kozarce ledene vode, moški pa je med srečanjem pil le požirke vode.

Kasneje tistega dne moški pošlje ženi sporočilo, da je bolan in se počuti izjemno šibkega. Pred polnočjo so policisti moškega razglasili za mrtvega. Ko so žensko privedli na zaslišanje, so ugotovili, da sta bili zastrupljeni tako njena pijača kot pijača moškega.

Postavlja se vprašanje: Zakaj je moški umrl, ženska pa ne?

Samo ena pravilna rešitev

Čeprav obstaja veliko zanimivih teorij, je le ena pravilna – strup je bil v kockah ledu.

Pojasnilo: Na začetku uganke je poudarjeno, da je bila ženska zelo žejna, zato se je hitro napila vode, preden se je led stopil in izpustil strup. Njen izbranec pa je pijačo pil počasi, zaradi česar se je led stopil in v pijačo spustil strup, poroča informer.rs.

Preberite še: