V hotelu našli trupla šestih turistov

Denar je eden najpogostejših motivov za umor, kaže, da je tudi v ozadju smrti šestih turistov, katerih trupla so ta teden našli v luksuznem hotelu Grand Hyatt Erawan v središču Bangkoka. Na grozljivi prizor v hotelskem apartmaju je v torek naletelo hotelsko osebje, policija pa je že hitro izključila možnost ropa. Izsledki začetne preiskave, pri kateri sodeluje tudi ameriški Zvezni preiskovalni urad (FBI), so pokazali na nekaj precej bolj neverjetnega. Na dnu šestih čajnih skodelic in v dveh termovkah za vročo vodo so namreč našli sledi cianida. Nadzorne kamere so pokazale, da v hotelsko sobo razen šesterice ni vstopil (ali izstopil iz nje) nihče drug.

Vseh šest zastrupljenih je vietnamskega rodu, a dva sta imela ameriško državljanstvo, zaradi česar so se v preiskavo vpletli tudi ameriški preiskovalci. Strup je v čaj najverjetneje dodala 56-letna Sherine Chong, ki je na vratih sobe sprejela hotelsko strežno osebje z vozičkom z vročo vodo, mlekom, čajnikom in čajnimi skodelicami. Smrtonosno kemikalijo je zlila v vodo za čaj, preden je v sobo prišlo preostalih pet.

Po pričanju sorodnikov sta dva iz skupinice umorjenih, in sicer zakonski par, nekomu drugemu iz skupine posodila približno četrt milijona evrov za posel na Japonskem, nato pa so se vpleteni očitno sprli. Zakaj se je osumljenka Sherine Chong odločila za tak korak, pa policija še vedno preiskuje. Lani je na Tajskem neka ženska s cianidom na oni svet spravila kar 14 ljudi.