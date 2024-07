Stepli sta se zaradi moškega, ena je prisotnim pokazala zadnjico

Dve pomanjkljivo oblečeni Britanki sta pristali na spletu, ko sta se na ulici stepli. Tekmovali naj bi za moško pozornost. Pri tem sta izpostavili več kot le surova čustva.

Ženski sta bili na počitnicah na grški Kreti, ko je med njima izbruhnil spopad. Mimoidoči so hitro segli po telefonih in ju posneli. Ena je bila oblečena v črno majico z globokim izrezom in zelo kratke hlače, druga pa je nosila enako izzivalne sive hlačke in oprijet bel top.

Tista v sivih hlačkah je za lase pograbila prvo in jo divje porinila na tla. V tem so se njene hlače še bolj dvignile in razkrile skoraj celo zadnjico. Njen krvavi obraz je pristal tudi na grški televiziji.

To pa niso prvi Britanci, ki s svojim obnašanjem na počitnicah mečejo slabo luč na domovino. Nedavno sta se dve Britanki stepli na dopustu v Španiji in ob tem prav tako pokazali veliko gole kože. Angleži so tudi sicer znani po divjem popivanju in nedostojnem vedenju, ki temu sledi.