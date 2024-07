Pred večernim polfinalom že batine med navijači, po zraku letele mize in stoli (VIDEO)

Pred večernim polfinalom evropskega prvenstva v nogometu med Anglijo in Nizozemsko v Dortmundu je dobri dve uri pred tekmo prišlo do navijaškega incidenta. Skupini nasprotnih navijačev sta si skočili v lase v neki restavraciji, posredovati je morala policija.

Potem ko je bilo pred dvobojem v mestu kljub množici navijačev dolgo časa precej mirno vzdušje, so ga nekoliko pokvarili nekateri pripadniki obeh ekip s pretepom. Predstavnik tamkajšnje policije je potrdil, da sta se spopadli dve skupini v restavraciji, po zraku so leteli najrazličnejši predmeti, na kraj so napotili več policistov, nekaj udeležencev je poškodovanih.

V mestu je danes približno 100.000 nizozemskih navijačev, vsi seveda ne bodo mogli priti na stadion, veliko se jih je v sprevodu namenilo na navijaško območje v Westfalenparku. Po podatkih policije je to številčno največji pohod navijačev v tem sicer zelo nogometnem mestu doslej. Angleških navijačev je v Dortmundu po ocenah približno 25.000.