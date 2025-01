Ste že videli najmanjše tekoče stopnice na svetu? V tem mestu jih imajo (VIDEO)

Tekoče stopnice so eden izmed najkoristnejših človeških izumov, ki ljudem omogoča lagodno premikanje med nadstropji tam, kjer bi bila dvigala nepraktična. Vendar pa so najmanjše tekoče stopnice na svetu pravzaprav nekoristna posebnost, ki nima drugega namena, kot da si lasti Guinnessov rekord za najmanjše tekoče stopnice. Ta nenavadna naprava, znana kot »Petitcalator« ali »Puchicalator«, se nahaja v kleti veleblagovnice More v mestu Kavazaki in velja bolj za turistično zanimivost kot za uporaben tehnološki izdelek. Čeprav so uporabne, ne prinašajo nobene prave koristi v primerjavi z običajnimi stopnicami.

Ko so leta 1989 v Kavazakiju odprli veleblagovnico More, so njeni oblikovalci želeli povezati podzemno raven s sosednjim podzemnim nakupovalnim središčem Azalea. Ker ravni nista bili popolnoma poravnani, so se kljub majhni višinski razliki odločili za namestitev običajnih stopnic in majhnih tekočih stopnic. Vendar so slednje zaradi napake pri načrtovanju postale krajše, kot je bilo sprva predvideno.

Med odločanjem o izvedbi tekočih stopnic so oblikovalci ugotovili, da je na mestu, kjer bi moral biti motor, velik betonski nosilec. Namesto da bi popolnoma opustili zamisel o tekočih stopnicah, so se odločili za manjše, ki so na koncu postale najmanjše na svetu. Ta naziv ohranjajo že več kot tri desetletja.

