Starejša ženska slišala trkanje izpod hiše, družina je poklicala policijo: Niso mogli verjeti, kaj so odkrili

Zvoki, ki jih slišite ponoči v svoji hiši, običajno niso razlog za skrb. To so lahko preproste stvari, kot so lisice ali rakuni, ki brskajo po vašem smetnjaku, ali okvirji za slike, ki padejo. Vendar pa je to, kar je doživela 93-letna ženska v svojem domu v El Serenu v Los Angelesu, nekaj povsem drugega, in upravičeno je bila zaskrbljena, poroča Unilad.

Starejša ženska je družini povedala o trkanju, ki je, kot se zdi, prihajalo izpod njene hiše. Družina je sprva mislila, da gre za živali, vendar so se vseeno odločili poklicati policijo. »Zvoki so se običajno slišali pozno ponoči, zato smo mislili, da so živali. Zvoki so bili kot trkanje. Ko je moja žena hodila, je bilo slišati, kako nekaj trka iz dna hiše, zato je rekla, da nekaj ni v redu,« je za lokalne medije povedal sorodnik Ricardo Silva. Zaradi previdnosti je družina poklicala policijo.

Na presenečenje vseh so pod hišo našli golega moškega in ga poskušali prepričati, naj pride ven. Oblasti so identificirale osebo kot 27-letnega Issaca Betancourta. Situacija je hitro postala bizarna. »Ni hotel priti ven. Ni se bal psov, prva dva poskusa z uporabo plina ga nista odvrnila. To je bizarno, vendar verjetno ni nenavadno; danes ljudje iščejo zatočišče,« je pojasnil Ricardo. Po urah zavračanja je morala policija uporabiti solzivec in na koncu aretirala 27-letnika zaradi vdora na posest.

Razlog, zakaj je bil pod hišo, ni jasen, prav tako ni znano, kako dolgo je bil Issac pod hišo. Družina sumi, da je bil tam lahko tudi do šest mesecev, pri čemer je uporabljal tri različne prostore pod hišo. Prostor je visok le 60 centimetrov in se razteza pod celotno strukturo hiše. Družina verjame, da so identificirali glavni vhod, skozi katerega je moški prihajal in odhajal. Povedali so, da izvajajo ukrepe za zavarovanje prostora pod hišo, da bi preprečili podoben dogodek v prihodnosti.