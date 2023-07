Srhljivka iz Pripjata: v Černobilu ženska v vijoličnem

Ko je aprila 1986 v jedrski elektrarni Černobil eksplodiral jedrski reaktor, so prebivalce v okolici evakuirali, Pripjat pa je postal mesto duhov. Prav zato je nedavno odkritje uporabnika spletne platforme tiktok Arianleonela naravnost srhljivo: med brskanjem po Googlovih spletnih zemljevidih je na za obiskovalce zaprtem območju opazil skrivnostno postavo. Na prvi pogled se zdi, da gre za žensko srednjih let. Oblečena je v vijolično jakno in se skriva za drevesom v zapuščenem zabaviščnem parku v bližini kolesa.

Turisti so si nekoč kraj ogledovali pod strogim nadzorom.

Območje, kjer je ženska opažena, je bilo do ruske invazije sicer dostopno turistom, a so ga, ko se je začela vojna, zaprli za javnost. Ko je bil ogled te morbidne znamenitosti še mogoč, je potekal pod strogim nadzorom in z vodniki, ki so poskrbeli, da se obiskovalci niso gibali po najbolj radioaktivnih območjih. Pred ogledom in po njem so vsakemu obiskovalcu izmerili stopnjo radioaktivnosti, v notranjosti pa se niso smeli dotikati predmetov ali sesti na katero od površin, saj bi se radioaktivnost lahko prenesla nanje. Nič čudnega, saj je v času, ko je reaktor eksplodiral, v zrak odneslo 400-krat več radioaktivnega materiala kot ob eksploziji jedrske bombe v Hirošimi. Mesto duhov sicer vsako leto obišče več kot deset tisoč ljudi.

1986. je v Černobilu eksplodiral jedrski

reaktor.

Videoposnetek, ki je ujel skrivnostno postavo, je zakrožil po spletu. Uporabniki tiktoka so si ga ogledali 217.000-krat, dobil pa je tudi na stotine komentarjev. Nekateri so prepričani, da je Google nastavil na območje lutko, drugi pa, da bo oseba, ki se je pretihotapila na območje, verjetno odšla z njega s sedmimi rokami in tremi očmi.