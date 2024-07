Njegova najhujša nočna mora: 25-letna zdravnica mu ga je odrezala

Ni ga hujšega od maščevanja zavržene ženske. To reklo je več kot dobro upravičila 25-letna indijska zdravnica, ki si za zaročenca, ki jo je pustil pred oltarjem, verjetno ne bi mogla izbrati hujše in bolj mračne kazni. Pod pretvezo, da mu odpušča, ga je povabila na svoj dom, namesto objema, poljuba in verjetno tudi sprave med rjuhami pa se je nad njegovo moško bogastvo spravila z nožem in mu penis odrezala s kirurško natančnim rezom.

5 LET sta bila skupaj.

Pet let ga je čakala, da vendar zbere pogum in iz nje naredi pošteno žensko. Toda tudi še po petih letih ni dočakala snubitve, njen izbranec je vse namige na poroko vztrajno zavračal. A čeprav se je za veliko indijsko poroko morala obrisati pod nosom, ji ga je nedavno vendar uspelo prepričati, da se drug drugemu zaobljubita vsaj na matičnem uradu. Tako ji je vsaj obljubil, a ga je vzhičena nevesta nato na matičnem uradu zaman čakala.

Besna, razočarana, prizadeta si je nadela brezbrižen izraz in z visoko dvignjeno glavo odšla domov, a je v sebi očitno že kovala peklenski načrt. Strahopetnega ljubimca, ki se ji ni in ni želel zavezati, je povabila k sebi, tam pa se je njen zdaj že bivši zaročenec znašel sredi najhujše nočne more.

Krvavo maščevanje Rezanje genitalij je očitno kazen, ki ga Indijke sploh ne uporabljajo tako redko. Z odrezanim penisom je neka Indijka kaznovala moža, ker jo je zanemarjal in preveč časa namenjal svoji drugi ženi. To isto kazen je moral plačati drugi za zunajzakonsko afero, prevarana žena pa si je njegov ud spravila kar v torbico in s trofejo obiskala starše. Brez svoje pritikline je ostal Indijec, ki si je dekletu drznil reči, da se bo poročil z drugo.

Kaj točno se je odvijalo za zaprtimi vrati zdravničinega doma, lahko zgolj sklepamo. A sosedje so zaslišali živalsko kričanje, ki je pričalo o grozi in bolečini. In prav to je videla policija, ko se je odzvala na klic v sili. Naleteli so na moškega, ki je razkrečen ležal na postelji v mlaki lastne krvi. Nevesta, ki nikoli ni postala tudi njegova žena, je očitno tik pred obljubljenim seksom zgrabila partnerjevo moško bogastvo in mu ud odrezala.