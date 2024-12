Spolne delavke dobile nove pravice, vključno s plačanim bolniškim in porodniškim dopustom

Belgija je kot prva na svetu sprejela zakonodajo, ki spolnim delavcem oz. delavkam omogoča pravice, kot so bolniška odsotnost, porodniški dopust in zdravstveno zavarovanje. Ta pionirska zakonodaja prinaša večjo finančno varnost in zaščito za zaposlene v pogosto nereguliranem sektorju, a odpira tudi različna vprašanja.

Nova zakonodaja velja za spolne delavce in delavke, ki delajo za delodajalce, in je sprejeta kot pomemben korak naprej za približno 30.000 zaposlenih v Belgiji. Kljub temu pa vključuje pomembno omejitev: samozaposleni spolni delavci ostajajo izključeni.

Britanska spolna delavka opozarja na pomanjkljivosti

Nova Jewels, 28-letna samozaposlena spolna delavka iz Škotske, je zakonodajo v pogovoru za Daily Star kritizirala. Nova, ki je svojo kariero začela po odhodu iz tradicionalne službe kot organizatorka porok, zdaj deluje predvsem prek spletnih platform in od tega mesečno zasluži okoli 4.000 funtov (4.817 evrov).

Kljub temu da zakonodaja na prvi pogled prinaša pozitivne spremembe, Nova poudarja, da so nove pravice omejene predvsem na prostitucijo in izključujejo mnoge samozaposlene, ki delajo na drugačne načine, kot na primer prek spletnih platform.

»To ni rešitev za vse,« je dejala Nova. »Razumem, zakaj to lahko koristi nekaterim ženskam, a dejstvo, da samozaposleni spolni delavci niso vključeni, je velik problem. Prebrala sem, da je namen zakonodaje preprečiti diskriminacijo žensk s preteklostjo v spolni industriji pri iskanju dela, kar je pozitivno. A mnoge ženske še vedno trdijo, da nimajo druge izbire, kot da nadaljujejo delo v spolni industriji, da bi preživele.«

»Potrebujejo več kot zakonske pravice«

Nova meni, da te pravice same po sebi ne bodo prinesle spoštovanja in priznanja spolnim delavcem, ki jih družba že stoletja stigmatizira. »Ljudje imajo preveč predsodkov, da bi se situacija čez noč spremenila. Čeprav te spremembe za Belgijke pomenijo napredek, ne mislim, da bi to morala biti prioriteta za Združeno kraljestvo.«

Belgijska zakonodaja predstavlja preboj za spolne delavce oz. delavke, vendar odpira vprašanje, kako učinkovito zagotavljati enakopravnost na tem področju. Za samozaposlene tako ne prinaša neposrednih koristi.