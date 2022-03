Slona bodo pokopali s častmi: noge, trobec, penis in rep so se dotikali tal

Nadungamuva Vidžaja Radža je bil najbolj čaščeni slon na Šrilanki: veljal je za svetega in najpomembnejšega, ne nazadnje so ga že kot mladiča izbrali, da je med vsakoletnim verskim sprevodom nosil Budove relikvije.

Z vojaškim spremstvom

Ob smrti je bil star 68 let, žalujoče prebivalstvo pa se mu zadnje dni nenehno klanja v njegovi rezidenci na obrobju prestolnice Kolombo: obdan s cvetjem in delno pokrit z belo rjuho čaka na poslednje slovo, ki bo, kakopak, z državnimi častmi, pozneje pa bodo mogočno žival nagačili, da mu bodo lahko spoštovanje izkazovale tudi prihodnje generacije, je naročil predsednik Gotabaja Radžapaksa.

Radža, kot so ga ljubkovalno imenovali, je na svet prišel v indijskem mestu Misore leta 1953. Bil je eden od dveh slonov, ki ga je tamkajšnji kralj podaril šrilanškemu menihu v zahvalo, da je enemu od njegovih sorodnikov povrnil zdravje. Toda Radža je kmalu stopil na prestol in postal prvi slon Šrilanke, ki je bil na vsakoletnem julijskem festivalu ob polni luni v mestu Kandi največji zvezdnik, občudovat pa so ga hodili z vseh koncev otoške države.

Zakaj je bil tako poseben?

Preprosto, zaradi izjemnih telesnih lastnosti: povsem ravnega hrbta in pa dejstva, da se mu je v stoječem položaju vseh sedem ključnih točk – noge, trobec, penis in rep – dotikalo tal. Zaradi posebnega statusa mu je pripadalo varovanje ob vsakem javnem nastopu, na 90-kilometrski poti od svojega doma proti mestu Kandi, kjer se je udeležil tradicionalnega sprevoda, pa ga je spremljala kar vojska.

Radža je nacionalni zaklad, je odredil predsednik in sklenil, da bodo slona po koncu javnega žalovanja in ustreznem budističnem obredju ter pogrebu z državnimi častmi nagačili in mu tako zagotovili večnost. Kakor njegovemu predhodniku, ki mu je bilo prav tako ime Radža; ta je umrl pri 75 letih in zdaj kraljuje v svojem lastnem muzeju.