Razkrita lokacija »glavne baze nezemljanov« na Zemlji! »Uporablja jo na stotine NLP-jev«

Razkrita je natančna lokacija glavne baze nezemljanov. Ameriški odvetnik Danny Sheehan, ki je doštudiral na Harvardu, je v zadnjih letih delal na tem, da bi pričevanja žvižgačev o NLP-jih predstavil kongresu ZDA.

Pomagal je zagotoviti neverjetne dokaze o domnevnem vladnem prikrivanju informacij o resničnih srečanjih z nezemljani. Zdaj pa je konec tedna podal osupljive trditve o možnih lokacijah dveh baz. Trdi, da so na tej lokaciji videli stotine NLP-jev, ki »prihajajo in odhajajo«.

Med predstavitvijo v imenu Inštituta za novo paradigmo je povedal: »Te različne vrste nezemljanov imajo baze tukaj na našem planetu, visoko v odročnih gorskih predelih, daleč stran od ljudi, in zelo presenetljivo tudi pod morskim dnom našega planeta. Ena od teh baz je južno od Baja, južno od Los Angelesa v Kaliforniji, ob kraju, imenovanem otok Guadalupe – oziroma Isla Guadalupe.«

Tam živi zelo malo ljudi

»USS Nimitz je bila postavljena tja, da jih lahko opazuje, in opazili so več kot 100 teh NLP-jev, ki prihajajo in odhajajo, prihajajo iz vesolja in gredo tam pod vodo. Tja jih spremljajo jedrske podmornice, ki so del bojne skupine USS Nimitz. Analizirali so to, in vemo, da tam spodaj obstaja baza.«

Daniel Sheehan, priznani vladni strokovnjak, trdi, da so se nezemeljska bitja začela vmešavati v človeške zadeve, da bi preprečila globalno katastrofo. Sheehan domneva, da želijo preprečiti jedrske grožnje in uničenje Zemlje, na posredovanje naj bi pripravljala se že dolgo. Opozarja, da bi se to lahko zgodilo pred letom 2027 in da bi to lahko bil velik šok za svetovno prebivalstvo, saj bi se na nebu lahko pojavili NLP-ji in matične ladje. Sheehan meni, da bi se moralo človeštvo zdaj osredotočiti na ohranjanje določene ravni nadzora in pripravo javnosti na ta monumentalni dogodek. Čeprav so nezemeljske sile tukaj bojda zato, da bi nas zaščitile, je lahko njihovo vpletanje za mnoge zelo skrb vzbujajoče.

Za nepoznavalce: USS Nimitz je ena največjih vojaških ladij na svetu, ki deluje na jedrski pogon – vendar pa naj bi jo začeli »upokojevati« leta 2027.

Otok, ki ga je omenil pravnik, ima le okoli 15 prebivalcev, nekateri viri navajajo nekoliko višjo številko. Tam živijo nekatere redke živalske vrste, kot so gvadalupski kosmati tjulenj in Townsendova nevihtna ptica ... Žal pa prisotnost nezemljanov še ni uradno potrjena.