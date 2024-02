Škandal v učbeniku za 6. razred. »Vagina je sramota, ne sme se je omenjati«

Hrvaški učbenik o naravi za 6. razred osnovne šole Priroda 6, ki ga je izdala Školska knjiga, pri učni uri o človeških spolovilih v celoti opisuje moške spolne organe, pri čemer navaja penis kot zunanji del spolovil, medtem ko pri opisu ženskih genitalij, vulva popolnoma izgine, tako na risbi kot v besedilu je ne omenjajo.

»Razlog je jasen. Ženski spolni organ je sramota, ne sme se ga omenjati ali risati. Deklice moramo naučiti, da se sramujejo svoje vulve, da so podložne in podrejene, da se naučijo negotovosti in nesvobode, fante pa, da so svobodni, dominantni in spolno ter potem tudi človeško superiorni in da imajo 'ženske samo notranje spolne organe', je bil odgovor mojega sina,« je zapisano v prijavi zaradi diskriminacije in mizoginije, ki jo je na naslove treh uradov varuha človekovih pravic, varuha za otroke in varuha za enakost spolov poslala prof. dr. Zlata Đurđević s Katedre za kazensko procesno pravo Pravne fakultete v Zagrebu.

Prof. dr. Zlata Đurđević, predstojnica katedre za kazensko procesno pravo, na Pravni fakulteti v Zagrebu FOTO: Boris Scitar, Pixsell

Po besedah ​​Đurđevićeve je v učbeniku o naravi za šesti razred, katerega avtorji so en moški in šest žensk, zapisano, da ženske spolne organe sestavljajo jajčniki, jajcevodi, maternica in porodni kanal, moški spolni organi pa sestavljajo dva testisa, dva semenovoda in sečno-genitalna cev ter moški spolni ud ali penis. Obenem, nadaljuje, je v delovnem zvezku izrecno navedeno, da je spolni ud zunanji organ moškega spolnega sistema.

Tudi beseda vagina ni omenjena

»Na sliki 5.13 na 79. strani učbenika, kjer so narisana ženska spolovila, je na mestu vulve vrzel. Vulva je izbrisana iz materiala in zanikana ne le kot del ženskega reproduktivnega sistema in zunanjega ženskega spolnega organa, ampak je tudi vizualno izbrisana. Tudi beseda vagina ni omenjena.

Lahko si samo predstavljam, kako prestrašene so deklice, ko gledajo dve sliki, in sicer sliko 'moškega lulija' v vsem svojem sijaju, medtem ko se sprašujejo 'kje je moja lulika?'« piše v prijavi prof. Đurđevićeva in nadaljuje, da je v šestem razredu mizoginija skozi zaničevanje, poniževanje in spolno diskriminacijo deklet popolna in postavlja trdne temelje za njihovo spolno vlogo in bodočo spolno diskriminacijo in spolno nasilje.

Hrvaška varuhinja za enakost spolov Višnja Ljubičić je potrdila, da je danes popoldne prejela prijavo prof. Đurđevićeve in da se bo glede tega izrekla takoj, ko jo bo preučila. Tako so sporočili tudi na uradu hrvaške varuhinje človekovih pravic Tene Šimonović Einwalter.

»V osmem razredu pa tako velikim otrokom ne moremo več odrekati obstoja ženske 'lulike' in jih učimo, da čeprav je to sramotno in naj se tega sramujejo, vendarle obstaja, kar seveda ne zmanjša sramu žensk. Namesto tega se seksistično izobraževanje nadaljuje in nato se že ponotranjen občutek sramu deklet, da imajo vulvo, uteleša in eksternalizira skozi učenje in risanje 'sramnega'. Da, sramne dlake! Tako se vulva, ženski spolni organ, imenuje v drugih učnih gradivih ali pri biologiji za 8. razred.

Druge razlage za zanikanje obstoja zunanjega ženskega spolnega organa vulve ali njegovo ime za sramoten, patriarhalen in mizogin izraz v 21. stoletju ni,« piše prof. Đurđević v svoji zahtevi uradu varuha človekovih pravic, naj pregleda učna gradiva za hrvaške osnovne in srednje šole ter odpravi to hudo obliko diskriminacije in degradacije žensk z oblikovanjem njihovih spolnih vlog v duhu sramu pred ženskostjo.

»Gre za resen napad na človeško dostojanstvo, ki se izvaja sistematično in institucionalizirano,« zaključuje.

poroča jutarnji.hr.​