Šest najbolj bizarnih resničnostnih šovov v zgodovini televizije (VIDEO)

»Imate dovolj kuharskih šovov, velikih bratov, ljubezni na podeželju in še kdo ve kakšne pevske oddaje? Pogledali smo v zakladnico najbolj bizarnih šovov, ki jih ponuja televizija,« je zapisal novinar Indexa.hr in objavil šest najbolj bizarnih resničnostnih šovov.

Best Funeral Ever (Najboljši pogreb kadarkoli)

Prvo serijo so predvajali leta 2013 in so zaradi morbidnosti ideje posneli le eno sezono. Ideja oddaje je bila, da pokojnikom pripravijo čimbolj nor pogreb. Obstaja vse od Elvisovih pogrebov do pogrebov v rokoborskem ringu.

Bridalplasty (Plastična nevesta)

Bridalplasty je ameriška resničnostna televizijska serija, ki je bila premierno prikazana na kanalu E! mreže 28. novembra 2010. V oddaji je dvanajst žensk tekmovalo za zmago na poroki in v posegih transformativne plastične kirurgije. Serija je trajala le eno sezono. Ženin bo morda prepoznan svoje dekle, ali pa se bo pred njim pokazala povsem drugi človek.

Buying Naked (Goli nakupi)

Buying Naked je ameriška resničnostna televizija, ki je bila premierno prikazana na TLC 20. novembra 2013. Oddaja spremlja nepremičninsko agentko, ki povsem golim kupcem razkazuje potencialne nepremičnine za nakup.

My Husband's Not Gay (Moj soprog ni gej)

Oddajo so premierno predvajali 2015 na ameriški resničnostni televiziji TLC. V oddaji so gledalci spremljala štiri mormonske moške, ki jih privlačijo moški, vendar se ne identificirajo kot geji.

My Strange Addiction (Moja nenavadna zasvojenost)

My Strange Addiction je bila ameriška dokumentarna televizijska serija, ki je bila premierno prikazana na TLC 2010. Posneli so šest sezon. Serija se je osredotoča na ljudi z nenavadnim kompulzivnim vedenjem - odvisnost od teka, sončenja, uživanja toaletnega papirja, grizljanja okrasnih blazin, seksanja z baloni ...

Vanilla Ice Goes Amish

Beli raper se je odločil, da bo postal amiš. V seriji ga spremljamo, kako gradi hišo v tej skupnosti.