Saj ni res, pa je: Slovenka za figurico iz Kinder jajčka želi 16 tisočakov (FOTO)

Če redno kupujete Kinder jajce, in sicer različico Kinder Joy, serije Harry Potter, imamo za vas dobro novico. Zlate plastične figurice v obliki priljubljenega čarovniškega junaka se na različnih platformah prodajajo za vrtoglave zneske.

Sicer ne vemo, ali je komu plastično figurico že uspelo prodati za več sto evrov, a oglasov je veliko. Rekorder iz Idrije zanjo želi vrtoglavih 16 tisočakov. Pri prodajalki iz Logatca boste morali za figurico odšteti 2500 evrov, ostali Slovenci pa jih prodajajo za več sto evrov.

Ponudba na Bolhi. FOTO: Zaslonski posnetek

Del ponudbe na Facebook tržnici. FOTO: Zaslonski posnetek

Zakaj naj bi bila plastična figurica zlate barve tako posebna, ni znano. Zlati Harry je namreč eden od dvajsetih likov iz omenjene serije. Na družbenih omrežjih se je razširila zgodba, da obstaja deset »pravih« figuric, ki vsebujejo posebno kodo in so nekoliko drugačnih, intenzivnejših barv. Seveda pa to ni bilo nikjer uradno potrjeno.

Tudi balkanske platforme za prodajo in nakup so polne plastičnih figuric Harryja Potterja. Vse imajo enak naziv: »Zlati Harry Potter«, prodajalci pa zanje zahtevajo od 20 do celo 2200 evrov, poroča Citymagazine.