Saj ni res, pa je: mimo kontrole pilotu prinesla jeklenki

Škandal. S to besedo mediji opisujejo dogodek iz rubrike saj ni res, pa je na letališču v črnogorski prestolnici Podgorica. Potnici se je uspelo na letalo, ki je bilo iz Podgorice namenjeno v srbsko glavno mesto Beograd, vkrcati z dvema plinskima jeklenkama srednje velikosti. In to, kot poroča črnogorski spletni portal Standard, mimo varnostne kontrole.

Črnogorska agencija za civilno letalstvo preiskuje, kako je mogoče, da je potnica z jeklenkama neovirano odkorakala do pilota letala srbske letalske družbe Air Serbia. Ta je bil povsem šokiran, saj takšnega predmeta, zaradi katerega bi bila lahko ogrožena življenja potnikov in članov posadke, res ni pričakoval. Takoj je poklical policijo, ta je plinski jeklenki zasegla in odnesla iz letala.

Pilot letalske družbe Air Serbia je bil šokiran, ko je pred seboj zagledal potnico z dvema jeklenkama.

Air Serbia je po incidentu takoj prijavila letališče zaradi kršenja zakona o varnosti zračnega prometa. Še več. Za takšne prekrške se, kot je še poročal spletni portal Standard, lahko izgubi mednarodni certifikat ECAC, to pa bi bilo pogubno za obratovanje letališča. Primer izjemno slabe varnostne kontrole na letališču se je zgodil ravno v času, ko ga je obiskal črnogorski premier Dritan Abazović.

Agencija za civilno letalstvo je s 150 evri kaznovala uslužbenca na kontrolni točki, vodstvo letališča pa je sporočilo, da bo primer podrobno preiskalo, in obljubilo, da se kaj podobnega ne bo več zgodilo.