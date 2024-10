S svoje poroke nagnal lastno mater! Razjezil se je, ko je videl, s kom je prišla

Poroka je čas, ko se družina in prijatelji zberejo in praznujejo odločitev dveh ljudi, da bosta preživela preostanek življenja skupaj. Ženin in nevesta si običajno želita, da so na tem pomembnem dogodku prisotni najbližji, še posebno družinski člani. A neki ženin pravi, da njegova poroka ni potekala po načrtih, saj je bil prisiljen z nje odgnati lastno mamo, ker je kot spremljevalko pripeljala osebo, ki je ne odobrava, poroča Mirror.

Moški je pojasnil, da je staršem dovolil, da pripeljeta spremljevalce, ker nista več skupaj, vendar namesto da bi mama pripeljala svojega novega moža, je pripeljala nekoga veliko hujšega – ženinovo bivšo punco. V objavi na Redditu je 30-letni ženin razložil, da je začel hoditi s svojo zdajšnjo ženo, ki ji je dal za namene objave izmišljeno ime June, pred približno tremi leti, vendar njegovi mami nikoli ni bila všeč, ker je menila, da bi moral ostati s svojo bivšo punco Margo.

Z Margo je bil v zvezi pet let, vendar jo je zapustil, ko so mu prijatelji in sestra pokazali, kako manipulativna je. Ko je moški najavil, da se bo poročil z June, je mama na to reagirala sumljivo mirno, moški pa je verjel, da je končno sprejela njegovo srečo. To je veljalo vse do dneva poroke.

Dvomi o svoji odločitvi

»Po obredu sva se z June šla fotografirat, nato pa sva se pridružila gostom na precej veliki svatbi. Ko sva prispela, sta do naju pritekli moja sestra in najboljša prijateljica neveste, vidno zaskrbljeni. Še preden sta kaj rekli, sem opazil, da je moja mama sedela za mizo z očetom, njegovo ženo in mojo bivšo punco,« je zapisal moški. Besen je prosil mamo in Margo, naj zapustita poroko.

Ko je moški oznanil, da se bo poročil z June, je mama na to reagirala sumljivo mirno ... FOTO: Oleksandra Kharkova Getty Images

Na koncu so ju pospremili ženinovi prijatelji, mama pa je, preden je odšla, Margo razglasila za ženinovo »sorodno dušo« in obtožila njegovo ženo, da »stoji na poti pravi ljubezni«. Zdaj je njegova družina jezna nanj, ker je nagnal lastno mamo s poroke, saj je njen edinec. Moški zdaj ni prepričan, ali je ravnal prav, vendar ga komentatorji na Redditu prepričujejo, da je.

»Mama si je zaslužila posledice«

»Poskušala je uničiti vajin posebni dan in imel si ji vso pravico reči, naj odide. Pohvalno za June, da te je podprla, da so stvari ostale mirne in sta še naprej uživala v svojem dnevu. Sprašujem se, kako bi se počutili vsi tisti 'sorodniki', če bi jim mama to storila?« je zapisal neki uporabnik.

»Margo ni bila tista, ki je pokazala nespoštovanje in prekršila tvoje zaupanje, čeprav je vprašanje, zakaj bi si uničila ugled in prišla na poroko. Tvoja mama je ravnala zaničljivo do tebe in tvoje žene, zato je bilo pravilno, da je bila nagnana. Dejanja imajo posledice, to so bile posledice zanjo. Popolnoma si jih je zaslužila,« je zaključil drugi.