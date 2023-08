Robotski pes zna hoditi kot Michael Jackson

Videti je kot miniaturni doberman, le da vam ga ne bo treba učiti ukazov, saj jih že zna. Prav tako vam z njim ne bo treba na sprehod, kadar bo deževalo, pravzaprav vam ga ven sploh ne bo treba peljati, razen če boste to sami želeli.

Nova različica robotskega psa CyberDog 2 iz podjetja Xiaomi je precej bolj inteligentna od prejšnje, navdušenje med tehnološkimi poznavalci pa vzbuja predvsem njegov način gibanja. Hodi namreč skoraj enako kot pravi psi, poleg hoje pa obvlada tudi ples. Na vašo željo izvaja baletne gibe in celo znameniti moonwalk, način gibanja nazaj, ki ga je v svojih koreografijah uporabljal pop zvezdnik Michael Jackson.

Ne bo vam ga treba učiti, kako dati tačko. FOTO: Xiaomi

Brez ene same dlake

V primerjavi s prvotno različico, ki jo je Xiaomi predstavil svetu pred dvema letoma, je novi robotski pes veliko bolj podoben pravi živali. Tehta 8,9 kilograma in je skoraj polovico manjši od prvotne različice. Ima 10 senzorjev za vid, dotik in sluh. Po zaslugi umetne inteligence se je sposoben učiti novih reči. Že v osnovi pa obvlada marsikaj zanimivega, poleg zgoraj naštetega zna denimo tudi rolkati. In cena? Dobrih 1600 evrov. Ta domači ljubljenček vam preglavic, kot je grizenje čevljev ali tek za zajci na sprehodu, zagotovo ne bo povzročal, saj lahko njegovo obnašanje nadzorujete prek pametnega telefona. Žal pa vas, vsaj v sedanji različici, ne bo polizal po obrazu od veselja, pa tudi čohati ga ne boste mogli kaj prida, saj je njegova površina gladka in brez ene same dlake.

Prejšnji robotski pes je bil precej manj podoben pravim. FOTO: Xiaomi

A če vas skrbi, da bodo v kratkem svet preplavili umetni ljubljenčki, naj vas potolažimo. Za zdaj je Xiaomijev novinec še testna verzija in se ga še ne da naročiti na dom z enim samim klikom. Toda če se bodo upanja kitajskega tehnološkega giganta in podobnih podjetij na zahodu uresničila, bomo čez par let robotske ljubljenčke srečevali v vsakem gospodinjstvu. Le upamo lahko, da to ne bo na račun pravih živali, ki so za vzdrževanje vseeno nekoliko bolj zahtevne od robotskih, ampak tudi, kot zna povedati vsak živalski lastnik, bolj pristno prisrčne.