Razkrita vsebina knjige, ki jo je CIA skrivala več desetletij: je konec sveta blizu?

Vsebina knjige »The Adam and Eve Story«, ki jo je napisal Chan Thomas, nekdanji član ameriških letalskih sil in raziskovalec NLP-jev, je bila več kot pet desetletij strogo zaupna. CIA jo je po objavi leta 1966 skoraj takoj umaknila iz obtoka. Čeprav je bila leta 2013 delno razkrita, je bila pospravljena v arhivih agencije vse do nedavnega, ko je ponovno vzbudila zanimanje javnosti zaradi svojih kontroverznih napovedi o globalni katastrofi.

Thomas v knjigi trdi, da naš planet vsakih 6.500 let doživi katastrofo biblijskega obsega, podobno veliki poplavi iz zgodbe o Noetu. Po njegovem mnenju je bil zadnji takšen dogodek pred 6.500 leti, kar pomeni, da je naslednja katastrofa že tik pred vrati.

Uničenje Severne Amerike v treh urah

Thomas napoveduje, da bo konec sveta sprožil nenaden in drastičen premik Zemljinega magnetnega polja, kar bo povzročilo globalno uničenje. V prvem poglavju, naslovljenem »Naslednja kataklizma"«, opisuje začetek apokalipse v Kaliforniji, kjer »se gore zrušijo, Pacifik pa se dvigne v dvokilometrski val in se z veliko hitrostjo pomakne proti vzhodu.«

Po njegovih trditvah bo uničenje zajelo celoten severnoameriški kontinent v manj kot treh urah, hkrati pa bodo vulkanske erupcije in premiki tektonskih plošč spremenili celotno podobo planeta. Po sedmih dneh uničenja naj bi se kontinenti premaknili, ledene kape Grenlandije in Antarktike pa se bodo stalile zaradi nove tropske klime.

Čeprav Thomasove trditve ponujajo apokaliptično vizijo prihodnosti, znanstveniki opozarjajo, da za njegove teorije ni dokazov. Martin Mlynczak, raziskovalec iz Nasinega raziskovalnega centra Langley, je izjavil: »Za tako izredne trditve ni nobenega znanstvenega dokaza ali podpore v fiziki.«

Čeprav Zemljini magnetni poli resnično doživljajo preusmeritve – t. i. »obrat magnetnih polov«, kar se zgodi približno vsakih 300.000 let – te spremembe ne povzročajo masovnega uničenja, kot ga opisuje Thomas. Po podatkih Nase magnetno polje med preusmeritvijo oslabi, vendar nikoli povsem ne izgine, zato še vedno ščiti planet pred kozmičnimi žarki.

Zakaj je bila vsebina knjige velika skrivnost?

Razlog, zakaj je knjiga ostala zaupna, ni jasen. Nekateri domnevajo, da se je CIA bala povzročanja množične panike ali pa je želela zaščititi občutljive podatke, povezane z njenimi raziskavami. Thomas je bil povezan z raziskavami NLP-jev in tajnimi projekti, kar je dodalo pridih skrivnostnosti njegovemu delu.

Kljub nekaterim geološkim dokazom, ki podpirajo obstoj večje poplave pred približno 6.500 leti, večina znanstvenikov datira tovrstne dogodke v razponu 4.000 do 5.000 let nazaj. To postavlja Thomasove trditve pod vprašaj, tudi če bi njegove ocene o naravi katastrofe imele osnovo v znanosti.