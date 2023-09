Pozor, čebele na cesti!

Policija v kanadskem mestu Burlington, zahodno od Toronta, v zvezni pokrajini Ontario, je pred dnevi izdala prav posebno obvestilo: voznike je opozarjala, naj imajo zaprta okna na svojih vozilih, saj so s tovornjaka na cesto popadali zaboji s približno petimi milijoni čebel. Kakor so povedali predstavniki regionalne policijske uprave v Haltonu, so ob 6.15 prejeli klic, da je na cesti Guelph Line v Burlingtonu velikanski roj čebel, ki je ušel iz prevrnjenih čebelnjakov.

»To je bil kar poseben prizor,« je izjavil policist Ryan Anderson, ki je med prvimi prišel na prizorišče nenavadne nesreče. »Zaboji so ležali na cesti, vsepovsod naokoli pa so letale razdražene čebele. Prvi čebelar, ki je prišel na teren, je bil kar dobro popikan,« je povedal in dodal, da mu ni bilo hudega. Policisti so mimovozeče voznike opozarjali, naj ne odpirajo oken, pešce pa so preusmerjali na stranske ceste.

Pet milijonov žuželk

Kakšno uro po prvem policijskem obvestilu na družbenih omrežjih se je že oglasilo več lokalnih čebelarjev, ki so ponudili pomoč. Po dogovoru s policijo je na prizorišče prišlo šest ali sedem strokovnjakov, ki so v zaščitnih oblekah poskrbeli za varno odstranitev čebel oziroma zabojnikov. Do 9.15 je bila večina od petih milijonov žuželk že na varnem v zabojnikih. Nekaj čebelnjakov pa so pustili ob cesti, da bi se lahko same vrnile vanje.

Kakor so še povedali, je bil tovornjak na poti k lokalnim čebelarjem, ki so čez poletje poslali čebele na opraševanje polj in sadovnjakov. Nesreča se je zgodila, ko se je voznik tovornjaka poskušal izogniti jelenu, ki je prečkal cesto. Kot so še dodali policisti, so v akciji sodelovali tudi lokalni prebivalci, ki so opozarjali voznike in pešce na brenčeče žuželke, ki so bile, razumljivo, precej razdražene zaradi nezgode. Kaj se je zgodilo z jelenom, ni znano.