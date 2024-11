Posebna oblika prigrizka: videti je, kot bi jedli lase

Na ulicah Čengduja na Kitajskem je trenutno nadvse priljubljen prigrizek, ki je videti kot kepa človeških las. Fa cai ali fat choy je vrsta kopenskih alg iz skupine modrozelenih cepljivk, ki jih Kitajci že stoletja uporabljajo v kulinariki. Najdemo jih v sušnih puščavskih predelih Kitajske, kot so Gansu, Shaanxi, Quinghai in drugih. Takoj potem ko jih naberejo, jih posušijo na zraku. Zaradi videza jim pogosto rečejo kar lasna zelenjava. Njihovo znanstveno ime je Nostoc flagelliforme. Lasna zelenjava je specialiteta, ki se tradicionalno znajde na praznično obloženih mizah ob novem letu, saj naj bi prinašala srečo. Navadno jo postrežejo v juhah ali z omakami; v teh jedeh spominjajo na tanke kitajske rezance.

V jedeh je podobna rezancem. FOTO: Bonchan/Getty Images

Poslastica pa je v zadnjih tednih doživela slavo zaradi novega načina obdelave. Ulični prodajalci hrane v Čengduju so si izmislili posebno obliko prigrizka, za katerega je značilno, da je ob uživanju videti, kot da zares jeste človeške lase. Specialiteto zgolj popečejo na žaru, poleg pa ponudijo pekočo omako, v katero lasno zelenjavo pomakate.

Lasna zelenjava je specialiteta, ki naj bi prinašala srečo.

V suhi ali popečeni obliki res spominja na lase. FOTO: Bonchan/Getty Images

Povpraševanje po delikatesi se je zelo povečalo, zato so jo pred časom celo zaščitili, saj nabiranje povzroča veliko okoljsko škodo. Da bi pridelali 20 gramov alg, kolikor jih za en obrok porabi tričlanska družina, je treba prekopati približno 1250 kvadratnih metrov zemlje, kar ustreza eni šestini površine nogometnega igrišča. Pridelovanje lasne zelenjave pa onemogoča rast druge vegetacije in uniči območje pridelave. Kot so zapisali na portalu Al Jazeere, se na Kitajskem vsako leto 3600 kvadratnih kilometrov ozemlja spremeni v nerodovitno puščo, kar prizadene 400 milijonov ljudi.