Poročil je plastično lutko, se ločil in poročil še dve. »Imel sem celo afero s pepelnikom«

Kazahstanec Jurij Toločko (38) se ukvarja z bodybuildingom in igralstvom, nekaterim pa je bolj znan kot moški, ki se je poročil s plastično lutko. Jurij se je pred tremi leti ločil od prve »žene« Margo in je zdaj poročen z Luno in Lolo.

Odkrito je priznal, da ima različne fetiše in da je objektofil, torej da ga spolno privlačijo neživi predmeti.

»Rad se dotikam in voham svojo lutko, vendar ne spim z njo. Všeč mi je, da je ta Azijka zelo nežna in dišeča,« je povedal na svojem Instagram profilu.

Na vprašanje, zakaj ne bi bil raje s pravo žensko, je Jurij poudaril, da je že bil in da tudi ni homoseksualec, ampak panseksualec. Za to spolno usmerjenost je značilna čustvena, duhovna in spolna privlačnost do ljudi ne glede na njihov spol ali spolno identiteto.

Čeprav mnogi ugibajo, da mu je nekdo zlomil srce in je zato v njegovih punčkah našel nekakšno tolažbo, je Jurij pojasnil, da je razlog preprosto v tem, da so njegov fetiš.

Afera s pepelnikom

V enem od podkastov je razkril, da je imel afero s pepelnikom in da ima tudi fetiš glede hrane, kar je mogoče sklepati iz njegovih pogostih videoposnetkov, na katerih ga njegova punčka 'hrani'.

Jurij je na svojem Instagramu ob fotografiji, na kateri je z drugim moškim, pojasnil, da je srečen, da je poročen s svojimi punčkami, saj jih ne moti, če ima včasih romanco z drugimi.

Lani je nastopil tudi na slovaškem Supertalentu, kjer je čutno zaplesal s svojo lutko.

In medtem ko mu mnogi na družbenih omrežjih pišejo, da bi moral poiskati psihiatra, se Jurij na kritike ne ozira in uživa v svojem precej nenavadnem načinu življenja, poroča 24sata.hr.